Облікова ставка 2026: Нацбанк знизив показник до 15%

Національний банк України офіційно оголосив про початок циклу помʼякшення монетарної політики. Правління регулятора, спираючись на стійке зниження інфляційного тиску та стабілізацію ситуації із зовнішнім фінансуванням, ухвалило рішення про зниження вартості фінансових ресурсів у країні.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Облікова ставка НБУ 2026: головні зміни в монетарній політиці

З 30 січня 2026 року облікова ставка НБУ знижується з 15,5% до 15%. Це рішення стало можливим завдяки тому, що зростання цін у країні сповільнюється швидше, ніж очікувалося раніше. За даними регулятора, такий крок не лише допоможе утримувати інфляцію в межах цілі (5% у довгостроковій перспективі), а й стане відчутною підтримкою для відновлення бізнес-активності.

Яка зараз облікова ставка НБУ та що вплинуло на рішення регулятора

Показник у 15% відображає впевненість центробанку в тому, що пік інфляційного тиску пройдено. У грудні 2025 року інфляція сповільнилася до 8% завдяки гарним врожаям та стабільному валютному ринку.

Попри руйнування в енергетиці, які все ще тиснуть на ціни, НБУ бачить простір для обережного оптимізму. Очікується, що за підсумками 2026 року інфляція складе близько 7,5%, що є цілком прийнятним показником в умовах повномасштабної війни.

Яка облікова ставка НБУ 2026 прогнозується на кінець року

Макроекономічні прогнози дають розуміння того, яка облікова ставка НБУ 2026 може бути в майбутньому. Базовий сценарій передбачає поступове зниження цього показника і надалі. Проте НБУ залишається гнучким: якщо ризики (енергодефіцит, дефіцит робочої сили або безпекові загрози) посиляться, регулятор готовий призупинити пом’якшення політики.

Мета Нацбанку — вийти на рівень інфляції у 5% до середини 2028 року. Наразі ж монетарні умови залишаються достатньо жорсткими, щоб гривневі активи (депозити та ОВДП) були привабливими для населення, що своєю чергою стримує попит на валюту.

Облікова ставка в Україні: вплив на відновлення ВВП та фінансову допомогу

Сьогодні облікова ставка в Україні відіграє ключову роль у підтримці банківського сектору. Кредитування вже зростає темпами понад 30% на рік, і зниження ставки до 15% має лише підсилити цей тренд.

Щодо економічного зростання, то НБУ оцінює підйом ВВП у 2026 році на рівні 1,8%. Головними драйверами стануть відбудова інфраструктури та інвестиції в оборонний комплекс.

Важливим фактором є і зовнішня допомога: Рада ЄС вже погодила надання Україні 90 млрд євро на найближчі два роки, що дозволить підтримувати міжнародні резерви на рівні 65-71 млрд доларів.

Облікова ставка в Україні 2026: ризики, які залишаються на столі

Попри позитивні зрушення, облікова ставка в Україні 2026 року все ще перебуває під впливом значної невизначеності. Основним ризиком залишається перебіг війни та атаки на енергетику. Також НБУ уважно стежить за міграційними тенденціями та можливим коригуванням комунальних тарифів, що може суттєво змінити інфляційну картину.

Повну версію макропрогнозу, на основі якого приймалося рішення, буде оприлюднено вже 5 лютого в Інфляційному звіті. Наразі ж банківська система готується до роботи за новими ставками, очікуючи на подальшу адаптацію економіки до викликів.

Тепер ти знаєш, що облікова ставка знизилася, а це безпосередньо впливає на дохідність ваших заощаджень у банках та державних облігаціях.

