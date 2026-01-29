Для тебе Новини

Облікова ставка 2026: Нацбанк знизив показник до 15%

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Січня 2026, 16:12 3 хв.
Облікова ставка НБУ 2026
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь