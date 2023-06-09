Возвращаем свою историю домой! Скифское золото отдают Украине — окончательное решение суда Нидерландов

“І все на світі треба пережити. І кожен фініш — це, по суті, старт” — известные и пророческие слова Лины Костенко сегодня звучат как никогда актуально. Поскольку пока мы переживаем трагедию Каховской ГЭС, мир помогает нам возвращать собственную историю.

Так, сегодня Верховный суд Нидерландов подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама, что скифское золото должно быть возвращено Украине.

Суд постановил, что у государства Украина есть законный интерес в защите своего культурного наследия.

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История тянется с 2014 года, когда четыре крымских музея дали во временное пользование Скифское золото и другие объекты музею Алларда Пирсона в Амстердаме.

Но после аннексии Крыма возник вопрос: кому возвращать национальное достояние — Украине или Крыму? В конце концов, в 2021 году суд в Амстердаме принял решение о передаче объектов Украине после судебной волокиты и апелляций от крымских музеев.

Когда крымские музеи обратились в Верховный суд, решение не изменилось.

Решение Верховного суда поставило точку в этом споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украины, а не крымским музеям, — говорится в решении.

Теперь в Украину вернутся 500 экспонатов выставки, среди которых артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Однако оккупанты и во время полномасштабного вторжения продолжают разворовывать украинские исторические артефакты. Подробнее о воровстве музейных объектов, мы писали в нашем другом материале.

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Главное фото: Depositphotos.