Все-таки украли? Что произошло со скифским золотом из Мелитополя и вернется ли оно в Украину

В Украине открыли уголовное дело касательно кражи российскими военными национальных ценностей Украины из музея в оккупированном Мелитополе. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в апреле этого года рашисты похитили историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. Среди украденного была коллекция скифского золота, обнаруженная в 1950-х годах.

Следователи СБУ в Запорожской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Путаница с кражей скифского золота

27 апреля Запорожская областная военная администрация сообщила, что русские военные захватили Мелитопольский городской краеведческий музей. В сообщении говорилось, что место, где хранится скифское золото, россиянам подсказали коллаборанты.

В российских СМИ начала распространяться информация о том, что оккупанты “спасли” экспонировавшееся в музее скифское золото от бывших работников заведения. Мол, они хотели вывезти его за пределы страны.

Однако уже 29 апреля глава Запорожской ОВА Александр Старух опроверг факт похищения ценностей.

Еще в марте ценные коллекции из Запорожской области были вывезены в другие регионы Украины. Сейчас идет вторая волна эвакуации историко-культурных ценностей. Есть разные музейные предметы: оригиналы, копии, муляжи. Вот такая история! — сообщил он в эфире телемарафона.

Он сказал, что, возможно, оккупанты нашли “небольшие гуннские сокровища”.

Удастся ли вернуть экспонаты в Украину

Украина и Россия являются сторонами Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года. Согласно ей, во время войны запрещается использование культурных ценностей, если это может привести к их разрушению или повреждению.

Согласно документу, похищение культурных ценностей наказывается действующим национальным законодательством, а сторона, незаконно вывезшая реликвии с оккупированной территории, должна вернуть их по окончании войны.

Де-юре сейчас все украинские культурные ценности защищены международным законодательством. Что ж, как будет де-факто — покажет время. Впрочем, решение Апелляционного суда Амстердама от 26 октября 2021 года вернуть Украине “скифское золото” из крымского музея доказывает, что международное право полностью на нашей стороне.

Россия, так нагло ворвавшаяся на территорию Украины, не скрывает своих циничных намерений полностью уничтожить культурное наследие нашей нации. Так из-за атаки рашистов сгорел музей Марии Примаченко в городке Иванков в Киевской области. Однако картины украинской художницы уцелели.

Картину Марии Примаченко продали для помощи ВСУ. Благотворительный фонд Сергея Притулы провел аукцион холста Цветы выросли около четвертого блока. $500 тысяч, вырученные от продажи произведения искусства, пошли на помощь Вооруженным силам Украины.