Все-таки украли? Что произошло со скифским золотом из Мелитополя и вернется ли оно в Украину

Елена Яковлева, редактор сайта 12 мая 2022, 00:00
Викрадення скіфського золота з музею в Мелітополі - що відомо
Фото: Facebook

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