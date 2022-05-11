Усе-таки викрали? Що сталося зі скіфським золотом з Мелітополя та чи повернеться воно до України

В Україні відкрили кримінальне провадження у справі викрадення російськими військовими національних цінностей України з музею в окупованому Мелітополі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у квітні цього року рашисти викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею. Серед вкраденого була колекція скіфського золота, виявлена в 1950-х роках.

Слідчі СБУ в Запорізькій області розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Плутанина з викраденням скіфського золота

27 квітня Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що російські військові захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей. У повідомленні йшлося про те, що місце, де зберігається скіфське золото, росіянам підказали колаборанти.

У російських ЗМІ почала ширитись інформація про те, що окупанти “врятували” скіфське золото, яке експонувалося в музеї, від колишніх працівників закладу. Мовляв, ті хотіли вивезти його за межі країни.

Проте вже 29 квітня глава Запорізької ОВА Олександр Старух спростував факт викрадення цінностей.

Ще у березні найцінніші колекції із Запорізької області були вивезені в інші регіони України. Наразі відбувається друга хвиля евакуації історико-культурних цінностей. Є різні музейні предмети: оригінали, копії, муляжі. От така історія! — повідомив він в ефірі телемарафону.

Він сказав, що, можливо, окупанти знайшли “невеличкі гунські скарби”.

Чи вдасться повернути експонати в Україну

Україна та Росія є сторонами Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року. Згідно з нею, під час війни забороняється будь-яке використання культурних цінностей, якщо це може призвести до їх зруйнування або пошкодження.

Відповідно до документа, викрадення культурних цінностей карається чинним національним законодавством, а сторона, яка незаконно вивезла пам’ятки з окупованої території, повинна повернути їх після закінчення війни.

Тож де-юре зараз усі українські культурні цінності захищені міжнародним законодавством. Що ж, як буде де-факто — покаже час. Утім рішення Апеляційного суду Амстердаму від 26 жовтня 2021 року повернути Україні “скіфське золото” з кримського музею доводить, що міжнародне право повністю на нашому боці.

Росія, що так нахабно вдерлася на територію України, не приховує своїх цинічних намірів — повністю знищити культурну спадщину нашої нації. Так через атаку рашистів згорів музей Марії Примаченко в містечку Іванків у Київській області. Проте картини української художниці вціліли.

Картину Марії Приймаченко продали для допомоги ЗСУ. Благодійний фонд Сергія Притули провів аукціон полотна Квіти виросли коло четвертого блока. $500 тисяч, які були вторговані від продажу витвору мистецтва, пішли на допомогу Збройним силам України.