Усе-таки викрали? Що сталося зі скіфським золотом з Мелітополя та чи повернеться воно до України

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Травня 2022, 00:00
Викрадення скіфського золота з музею в Мелітополі - що відомо
Фото: Facebook

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