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Повертаємо свою історію додому! Скіфське золото віддають Україні — остаточне рішення суду Нідерландів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Червня 2023, 16:00
скіфське золото
Фото: Depositphotos

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