Повертаємо свою історію додому! Скіфське золото віддають Україні — остаточне рішення суду Нідерландів

І все на світі треба пережити. І кожен фініш — це, по суті, старт — відомі та пророчі слова Ліни Костенко сьогодні звучать як ніколи актуально. Бо доки ми переживаємо трагедію Каховської ГЕС, світ допомагає нам повертати власну історію.

Так, сьогодні верховний суд Нідерландів підтвердив рішення, ухвалене Апеляційним судом Амстердама, що скіфське золото має бути повернуте Україні.

Суд постановив, що держава Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини.

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Історія тягнеться з 2014 року, коли чотири кримські музеї дали в тимчасове користування Скіфське золото та інші об’єкти музею Алларда Пірсона в Амстердамі.

Та після анексії Криму виникло запитання: кому ж повертати національне надбання — Україні чи Криму? Зрештою, у 2021 році суд в Амстердамі таки ухвалив рішення про передачу об’єктів Україні після судової тяганини та апеляцій від кримських музеїв.

Коли кримські музеї звернулися до верховного суду, рішення не змінилося.

Рішення Верховного суду поставило крапку в цій суперечці. Музей Алларда Пірсона має передати мистецькі цінності державі Україна, а не кримським музеям, — йдеться у рішенні.

Тепер до України повернуться 500 експонатів виставки, серед яких — артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.

А проте окупанти й під час повномасштабного вторгнення продовжують розкрадати українські історичні артефакти. Детальніше про крадіжки музейних об’єктів, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: Depositphotos.