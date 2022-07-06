Крадуть нашу історичну спадщину! Окупанти вивозять скіфське золото та оригінали картин з українських музеїв

Скіфське золото, картини Куїнджі та Айвазовського, стародавні монети. Це далеко не повний перелік цінностей, які Росія вкрала в Україні за час повномасштабного вторгнення. Що не можуть поцупити — знищують.

У Мелітополі окупанти заново відкрили місцевий краєзнавчий музей. Колаборант-директор розповідає про перемоги “руського миру” та обмовляється.

— У народу, який не має майбутнього… Який не має минулого, немає майбутнього, — сказав колаборант.

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Символами майбутнього, якого не має, виявився радянський герб, солдатські каски часів Другої світової. Але де справжні скарби, які були в експозиції — невідомо.

Основними експозиціями були 200 прикрас зі скіфського золота.

— Це були оригінали, знайдені поблизу Мелітополя під час розкопок скіфського кургану. Російські військові не знали, що з цим роботи, тому запросили експерта з Криму. Після приїзду того експерта жоден з моїх довірених людей скіфського золота не бачив, — каже мер Мелітополя Іван Федоров.

Два місяці тому окупанти знімали сюжет про скіфське золото, мовляв, коштовності залишаться на Запоріжжі. Та чи оригінальні прикраси на відео — невідомо. Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо викрадення музейних експонатів.

Крім скіфського золота, ймовірно, зникла колекція зброї 17-го століття, срібні монети 16-го та 20-го століть та багато іншого, повідомляє мер Мелітополя.

Жертвами грабежів стали й музеї Маріуполя. Звідси вкрали оригінали картин Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.

За вісім віків існування Московії, і Росії як наслідок, були вкрадені та привласнені тисячі об’єктів історичного та культурного надбання України. Дізнайся більше про те, що таке Русланд та культурний рекет РФ, за посиланням.

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