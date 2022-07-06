Воруют наше историческое наследие! Оккупанты вывозят скифское золото и оригиналы картин из украинских музеев

Скифское золото, картины Куинджи и Айвазовского, древние монеты. Это далеко не полный список ценностей, которые Россия украла в Украине за время полномасштабного вторжения. Что не могут украсть — уничтожают.

В Мелитополе оккупанты заново открыли местный краеведческий музей. Коллаборант-директор рассказывает о победах “русского мира” и оговаривается.

— У народа, у которого нет будущего… У которого нет прошлого, нет будущего, — сказал коллаборант.

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Символами будущего, которого нет, оказался советский герб, солдатские каски времен Второй мировой. Но где настоящие сокровища, которые были в экспозиции — неизвестно.

Основными экспозициями были 200 украшений из скифского золота.

— Это были подлинники, найденные возле Мелитополя во время раскопок скифского кургана. Российские военные не знали, что с этим делать, потому пригласили эксперта из Крыма. После приезда этого эксперта ни один из моих доверенных людей скифского золота не видел, — говорит мэр Мелитополя Иван Федоров.

Два месяца назад оккупанты снимали сюжет о скифском золоте, мол, драгоценности останутся в Запорожской области. Но оригинальные ли украшения на видео — неизвестно. Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство касаемо кражи музейных экспонатов.

Кроме скифского золота, вероятно, исчезла коллекция оружия 17-го века, серебряные монеты 16-го и 20-го веков и многое другое, сообщает мэр Мелитополя.

Жертвами грабежа стали и музеи Мариуполя. Отсюда украли подлинники картин Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского.

За восемь веков существования Московии, и России как следствие, были украдены и присвоены тысячи объектов исторического и культурного достояния Украины. Узнай больше о том, что такое Русланд и культурный рэкет РФ, по ссылке.

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