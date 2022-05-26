Русланд, вина немцев и культурный рэкет — Алексей Ковжун о присвоении украинской культуры московитами

За все восемь веков существования Московии, и России как следствие, были украдены и присвоены тысячи объектов исторического и культурного достояния Украины.

Если собрать данные обо всех фактах преступлений, в конце концов накопится не один десяток толстых томов уголовных дел.

Борщ в России называют своим традиционным блюдом, забывая о его украинском происхождении и ассимилируя границы между нашими странами. Гоголь, согласно заявлениям Москвы — это именно российский писатель, и зря, что родом он из украинской Полтавской области.

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Каким образом московиты нагло и без угрызений совести присваивали себе украинскую культуру, Факты недели выяснили в эксклюзивном интервью с медиаэкспертом Алексеем Ковжуном.

Почему Россия пытается захапать украинскую культуру и историю? Неужели у них нет ничего собственного?

У России в принципе нет ничего своего.

Достаточно вспомнить, что Московское княжество было основано Юрием Долгоруким, а он являлся киевским князем. И в играх престолов тех времен он дважды захватывал Киев и устраивал здесь всяческие неприятные вещи. В конце концов, отправился туда “на болота” и создал там Москву.

Вокруг этого нарастало Московское княжество, Московское царство. Затем они подтянули под себя еще и Новгород, который был свободной республикой, Казань, ну и так далее. И стали разрастаться.

Что у них есть своего? Православие — византийское. Кириллица — общеславянская, авторы Кирилл и Мефодий. Основатель этого государственного образования — киевский князь. Ну, в общем-то, ничего своего и не имеют.

Даже названия собственного не имеют, и то у нас украли?

И названия собственного нет. И концепцию Российской империи привез мой коллега Феофан Прокопович, который учился в Могилянке, получал образование у иезуитов.

И он частично украл идею Российской империи у придворного мага британской королевы Елизаветы Великой, у Джона Ди. В древние времена, когда на Англию шла испанская армада, были тяжелые отношения и война с Шотландией, натянутые отношения с Ирландией, он придумал некую оболочку “Британской империи”.

Туда можно было втягивать и Уэльс, и Англию, и Шотландию, и Ирландию, и, как стало известно позже, еще и Индию. И вышла Британская империя, над которой никогда не садится солнце.

Эту самую идею Петру I предложил Феофан Прокопович: а давайте мы вот это Московское царство назовем Российской империей! И тогда туда можно будет и Украину подтянуть после битвы под Полтавой. И Польшу, и Финляндию, и всех остальных.

В результате наследником этой огромной колониальной империи стал Советский Союз, присоединивший к себе еще и Армению, Грузию, Туву. Значит, своего у них вообще ничего нет!

Об этом пишут авторы, работающие в парадигме постколониализма: это вообще колониальная штука — присвоение достижений колониальных народов.

Скажем, Гоголь. О, неплохо пишет, а давайте-ка его сюда к нам в Петербург. И вот раз — и (появился — ред.) русский писатель Гоголь.

А вот Шевченко: такой умный юноша, и как будто у нас здесь учился и развлекался, давайте и он теперь станет русским художником и поэтом? А, не хочет быть русским?

Давайте его в солдаты отправим, куда-нибудь в Казахстан, на Аральское море. Ну, если не сдохнет, то и хорошо. А может, и перевоспитается. Не перевоспитался, не получилось!

И это имперский подход, когда ты заливаешь центр деньгами, то есть Москву, и делаешь привлекательным свой язык, поскольку он становится языком карьеры, языком выживания, языком успеха.

Выходит, именно отсюда появилась парадигма того, что в подсознании многих людей считалось, что на украинском языке общаются в селе, а если мы “люди”, то мы общаемся на русском?

Украинскому языку придавалось чувство домашности. То есть, это такой кухонный язык, на котором общаются бабки на базаре, малообразованные люди из села; а город, цивилизация — конечно, это русский.

И если человек общается на чистом русском, без фрикативного “ге”, значит он образован. А если “гекает” и “шокает”, как говорят москали, значит, что человек невежественный.

Ты оказываешься настолько образованным человеком, насколько ты далеко отодвинулся от своего родного языка, искоренив все его следы из правильного русского произношения.

К этому еще прибавляется необходимое увлечение поэзией Серебряного века. А еще Пушкину нужно “зигануть”: “Пушкин — наше все”. И так выстраивается имперская парадигма.

Одна из самых известных и популярных во всем мире украинских песен — Щедрик Леонтовича — долгое время в понимании американцев оставалась народной. Никто не знал, что ее автор — это вполне существующий композитор, которого позже убили советы. Как СССР удалось так долго скрывать автора от общества и зачем?

Щедрик стал общечеловеческим, рождественским, принадлежит поющим людям. Поэтому американцы, считающие это просто колядкой, были шокированы, когда мы им заново открыли Леонтовича. Которого советы просто убили.

Дома сидел человек, пришли и выстрелили в голову, на этом все и кончилось.

И стоит отметить, что отправка хора с исполнением Щедрика Леонтовича — это была часть продвижения всего украинского, продвижение нового бренда Украины руководством УНР 100 лет назад.

Только после распада СССР в Америке начали узнавать, что композитор этого произведения именно Леонтович. Раньше об этом не говорили, это умалчивали. Зачем СССР провел такую ​​культурную спецоперацию?

Советы это делали для того, чтобы убрать любое упоминание Украины за границей. Эта политика принесла свои плоды. Потому что, если посмотреть на поддержку Украины сегодня, она является невиданной и неслыханной.

Среди стран антигитлеровской коалиции было только 30 участников. Сейчас таких стран, которые поддерживают Украину, — 42. То есть больше, чем в антигитлеровской коалиции почти в полтора раза.

Но дольше всех держалась Германия. Почему? Если внимательно прочесть немецкую послевоенную литературу, того же Ремарка, там не писали о боевых действиях на территории Советского Союза. А писали Русланд. Поскольку весь мир понимал, что Советский Союз — это Россия, просто довольно большая, и это название такое. А все остальное неважно.

Soviet Union называли только в официальных документах, и то далеко не всегда. В массовом смысле — это Russia. Соответственно, у немцев после Второй мировой войны, когда их заставили осознать ужасы Третьего рейха, ужасы гитлеровского режима, появился комплекс вины перед человечеством, и не в последнюю очередь перед государством, понесшим наибольшие потери.

Как там это государство называлось в немецкой литературе, в немецком массовом сознании? Русланд. То, что Украина также являлась частью Советского Союза — это сложный конструкт. Они чувствовали себя виноватыми перед Русландом.

Все это присвоение, заслонение собой всего, оно присутствует.

И потому сегодня на Каннском фестивале будет российское кино, несмотря на требования украинской делегации не показывать российские фильмы. Поскольку мы знаем, к чему приводит русская культура, как это называется.

Вот, пожалуйста, Буча, Ирпень, Бородянка, Мариуполь, Харьков, Чернигов… продолжать можно довольно долго. Это плоды российской культуры. И говорить о том, что Пушкин не виноват, что режиссер Звягинцев и сам пострадавший от Путинского режима — это все разговоры в пользу бедных.

Мы видим плоды русской культуры, она опасна. Русская цивилизация небезопасна.

А что можно сделать, чтобы изменить это в массовом осознании коллективного Запада?

Мы должны проводить деколонизацию не только своего культурного пространства, но и культурного пространства условного Запада. Где говорят, что не может такого быть, чтобы люди, которые, как и мы, читали Чехова, Толстого, Достоевского, были такими. Окей, не все!

И они начинают искать хорошего россиянина и приходят к пониманию, что Путин плохой, а народ-то нормальный.

Однако это же не Путин убивал, насиловал, грабил и издевался над украинцами. Это делали носители той же русской культуры.

Иностранцы читали Достоевского в переводе, и никто из них даже не догадывается, насколько плохо он писал. У него же стиль школьного произведения Как я провел лето. И поскольку он всегда нуждался в деньгах (он играл в карты), он не перечитывал свои тексты — и так нормально. Небрежное и хромое написание.

И, наверное, именно поэтому россияне пытаются захватить как можно больше наших поэтов и писателей?

Чтобы было еще что-нибудь, что можно повесить на грудь в качестве орденов, если угодно, глав героев покоренных народов.

Почему в России украинский язык называют искусственным?

Они держат в массовом сознании обман, удивляющий своей простотой, что так называемый украинский язык был придуман австрийским генштабом для того, чтобы уничтожить Российскую империю.

Что, конечно, генетически мы — один народ, о чем говорил Путин в своих выступлениях, списанных, как в школе, из речей Геббельса. Только там заменяли слова: вместо тысячелетнего Рейха говорил Великая Россия, вместо поляков, чехов, славян, евреев вставляется слово украинцы и украинские националисты.

И когда они начали говорить о денацификации, я не мог понять, потому что денацификация происходила в нацистской Германии после победы союзников. И охватывала ряд мер.

Но потом я понял, что имеется ввиду. Денацификация — это устранить собственное понятие украинской нации. Просто лишить нас нации.

Ну, как, скажем, дератизация — это ликвидация всех крыс, и в этом случае денацификация — это просто убийство украинской нации.

Или концептуально, просто путём переучивания всех на русский язык, на любовь к Пушкину и, собственно, водку с балалайкой. А если кто-то будет сопротивляться, то просто всех убить.

Как мы это видим в Киевской области, чтобы далеко не ходить. И то, что происходит в Мариуполе, это чистый геноцид, это убийство украинской нации.

Уже больше чем восемь веков сначала Московия, а затем и Российская империя, и Россия безнаказанно воруют. Почему получается, что безнаказанно?

К счастью, карма — довольно жесткая дама. И эта культура лжи и воровства, она очень больно бьет по боеспособности русской армии. Поскольку им докладывали, что украинцы готовы встречать с цветами.

Потому что все деньги, которые были потрачены на пятую колонну, на построение базы предателей, они украли, но не могут прямо об этом докладывать. Поскольку украли — будут лгать.

Напомним, ранее сын бывшего президента Республики Ичкерии Аслана Масхадова — Анзор Масхадов рассказал в эксклюзивном интервью о войне в Украине и документах, доказывающих зверства россиян в Чечне.