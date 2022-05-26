Русланд, вина немцев и культурный рэкет — Алексей Ковжун о присвоении украинской культуры московитами

За все восемь веков существования Московии, и России как следствие, были украдены и присвоены тысячи объектов исторического и культурного достояния Украины.
Если собрать данные обо всех фактах преступлений, в конце концов накопится не один десяток толстых томов уголовных дел.
Борщ в России называют своим традиционным блюдом, забывая о его украинском происхождении и ассимилируя границы между нашими странами. Гоголь, согласно заявлениям Москвы — это именно российский писатель, и зря, что родом он из украинской Полтавской области.
Каким образом московиты нагло и без угрызений совести присваивали себе украинскую культуру, Факты недели выяснили в эксклюзивном интервью с медиаэкспертом Алексеем Ковжуном.
У России в принципе нет ничего своего.
У России в принципе нет ничего своего.
Достаточно вспомнить, что Московское княжество было основано Юрием Долгоруким, а он являлся киевским князем. И в играх престолов тех времен он дважды захватывал Киев и устраивал здесь всяческие неприятные вещи. В конце концов, отправился туда “на болота” и создал там Москву.
Вокруг этого нарастало Московское княжество, Московское царство. Затем они подтянули под себя еще и Новгород, который был свободной республикой, Казань, ну и так далее. И стали разрастаться.
Что у них есть своего? Православие — византийское. Кириллица — общеславянская, авторы Кирилл и Мефодий. Основатель этого государственного образования — киевский князь. Ну, в общем-то, ничего своего и не имеют.
И названия собственного нет. И концепцию Российской империи привез мой коллега Феофан Прокопович, который учился в Могилянке, получал образование у иезуитов.
И он частично украл идею Российской империи у придворного мага британской королевы Елизаветы Великой, у Джона Ди. В древние времена, когда на Англию шла испанская армада, были тяжелые отношения и война с Шотландией, натянутые отношения с Ирландией, он придумал некую оболочку “Британской империи”.
Туда можно было втягивать и Уэльс, и Англию, и Шотландию, и Ирландию, и, как стало известно позже, еще и Индию. И вышла Британская империя, над которой никогда не садится солнце.
Эту самую идею Петру I предложил Феофан Прокопович: а давайте мы вот это Московское царство назовем Российской империей! И тогда туда можно будет и Украину подтянуть после битвы под Полтавой. И Польшу, и Финляндию, и всех остальных.
В результате наследником этой огромной колониальной империи стал Советский Союз, присоединивший к себе еще и Армению, Грузию, Туву. Значит, своего у них вообще ничего нет!
Об этом пишут авторы, работающие в парадигме постколониализма: это вообще колониальная штука — присвоение достижений колониальных народов.
Скажем, Гоголь. О, неплохо пишет, а давайте-ка его сюда к нам в Петербург. И вот раз — и (появился — ред.) русский писатель Гоголь.
Скажем, Гоголь. О, неплохо пишет, а давайте-ка его сюда к нам в Петербург. И вот раз — и (появился — ред.) русский писатель Гоголь.
А вот Шевченко: такой умный юноша, и как будто у нас здесь учился и развлекался, давайте и он теперь станет русским художником и поэтом? А, не хочет быть русским?
Давайте его в солдаты отправим, куда-нибудь в Казахстан, на Аральское море. Ну, если не сдохнет, то и хорошо. А может, и перевоспитается. Не перевоспитался, не получилось!
И это имперский подход, когда ты заливаешь центр деньгами, то есть Москву, и делаешь привлекательным свой язык, поскольку он становится языком карьеры, языком выживания, языком успеха.
Украинскому языку придавалось чувство домашности. То есть, это такой кухонный язык, на котором общаются бабки на базаре, малообразованные люди из села; а город, цивилизация — конечно, это русский.
И если человек общается на чистом русском, без фрикативного “ге”, значит он образован. А если “гекает” и “шокает”, как говорят москали, значит, что человек невежественный.
Ты оказываешься настолько образованным человеком, насколько ты далеко отодвинулся от своего родного языка, искоренив все его следы из правильного русского произношения.
Ты оказываешься настолько образованным человеком, насколько ты далеко отодвинулся от своего родного языка, искоренив все его следы из правильного русского произношения.
К этому еще прибавляется необходимое увлечение поэзией Серебряного века. А еще Пушкину нужно “зигануть”: “Пушкин — наше все”. И так выстраивается имперская парадигма.
Щедрик стал общечеловеческим, рождественским, принадлежит поющим людям. Поэтому американцы, считающие это просто колядкой, были шокированы, когда мы им заново открыли Леонтовича. Которого советы просто убили.
Дома сидел человек, пришли и выстрелили в голову, на этом все и кончилось.
Дома сидел человек, пришли и выстрелили в голову, на этом все и кончилось.
И стоит отметить, что отправка хора с исполнением Щедрика Леонтовича — это была часть продвижения всего украинского, продвижение нового бренда Украины руководством УНР 100 лет назад.
Советы это делали для того, чтобы убрать любое упоминание Украины за границей. Эта политика принесла свои плоды. Потому что, если посмотреть на поддержку Украины сегодня, она является невиданной и неслыханной.
Среди стран антигитлеровской коалиции было только 30 участников. Сейчас таких стран, которые поддерживают Украину, — 42. То есть больше, чем в антигитлеровской коалиции почти в полтора раза.
Среди стран антигитлеровской коалиции было только 30 участников. Сейчас таких стран, которые поддерживают Украину, — 42. То есть больше, чем в антигитлеровской коалиции почти в полтора раза.
Но дольше всех держалась Германия. Почему? Если внимательно прочесть немецкую послевоенную литературу, того же Ремарка, там не писали о боевых действиях на территории Советского Союза. А писали Русланд. Поскольку весь мир понимал, что Советский Союз — это Россия, просто довольно большая, и это название такое. А все остальное неважно.
Soviet Union называли только в официальных документах, и то далеко не всегда. В массовом смысле — это Russia. Соответственно, у немцев после Второй мировой войны, когда их заставили осознать ужасы Третьего рейха, ужасы гитлеровского режима, появился комплекс вины перед человечеством, и не в последнюю очередь перед государством, понесшим наибольшие потери.
Как там это государство называлось в немецкой литературе, в немецком массовом сознании? Русланд. То, что Украина также являлась частью Советского Союза — это сложный конструкт. Они чувствовали себя виноватыми перед Русландом.
Все это присвоение, заслонение собой всего, оно присутствует.
Все это присвоение, заслонение собой всего, оно присутствует.
И потому сегодня на Каннском фестивале будет российское кино, несмотря на требования украинской делегации не показывать российские фильмы. Поскольку мы знаем, к чему приводит русская культура, как это называется.
Вот, пожалуйста, Буча, Ирпень, Бородянка, Мариуполь, Харьков, Чернигов… продолжать можно довольно долго. Это плоды российской культуры. И говорить о том, что Пушкин не виноват, что режиссер Звягинцев и сам пострадавший от Путинского режима — это все разговоры в пользу бедных.
Мы видим плоды русской культуры, она опасна. Русская цивилизация небезопасна.
Мы видим плоды русской культуры, она опасна. Русская цивилизация небезопасна.
Мы должны проводить деколонизацию не только своего культурного пространства, но и культурного пространства условного Запада. Где говорят, что не может такого быть, чтобы люди, которые, как и мы, читали Чехова, Толстого, Достоевского, были такими. Окей, не все!
И они начинают искать хорошего россиянина и приходят к пониманию, что Путин плохой, а народ-то нормальный.
Однако это же не Путин убивал, насиловал, грабил и издевался над украинцами. Это делали носители той же русской культуры.
Однако это же не Путин убивал, насиловал, грабил и издевался над украинцами. Это делали носители той же русской культуры.
Иностранцы читали Достоевского в переводе, и никто из них даже не догадывается, насколько плохо он писал. У него же стиль школьного произведения Как я провел лето. И поскольку он всегда нуждался в деньгах (он играл в карты), он не перечитывал свои тексты — и так нормально. Небрежное и хромое написание.
Чтобы было еще что-нибудь, что можно повесить на грудь в качестве орденов, если угодно, глав героев покоренных народов.
Они держат в массовом сознании обман, удивляющий своей простотой, что так называемый украинский язык был придуман австрийским генштабом для того, чтобы уничтожить Российскую империю.
Что, конечно, генетически мы — один народ, о чем говорил Путин в своих выступлениях, списанных, как в школе, из речей Геббельса. Только там заменяли слова: вместо тысячелетнего Рейха говорил Великая Россия, вместо поляков, чехов, славян, евреев вставляется слово украинцы и украинские националисты.
И когда они начали говорить о денацификации, я не мог понять, потому что денацификация происходила в нацистской Германии после победы союзников. И охватывала ряд мер.
Но потом я понял, что имеется ввиду. Денацификация — это устранить собственное понятие украинской нации. Просто лишить нас нации.
Ну, как, скажем, дератизация — это ликвидация всех крыс, и в этом случае денацификация — это просто убийство украинской нации.
Ну, как, скажем, дератизация — это ликвидация всех крыс, и в этом случае денацификация — это просто убийство украинской нации.
Или концептуально, просто путём переучивания всех на русский язык, на любовь к Пушкину и, собственно, водку с балалайкой. А если кто-то будет сопротивляться, то просто всех убить.
Как мы это видим в Киевской области, чтобы далеко не ходить. И то, что происходит в Мариуполе, это чистый геноцид, это убийство украинской нации.
К счастью, карма — довольно жесткая дама. И эта культура лжи и воровства, она очень больно бьет по боеспособности русской армии. Поскольку им докладывали, что украинцы готовы встречать с цветами.
Потому что все деньги, которые были потрачены на пятую колонну, на построение базы предателей, они украли, но не могут прямо об этом докладывать. Поскольку украли — будут лгать.
Напомним, ранее сын бывшего президента Республики Ичкерии Аслана Масхадова — Анзор Масхадов рассказал в эксклюзивном интервью о войне в Украине и документах, доказывающих зверства россиян в Чечне.