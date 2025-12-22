Украинцы в Польше работают активнее местных — аналитики

краинцы, проживающие в Польше, стали не просто частью местного рынка труда, а одной из его ключевых опор. Об этом говорится в новом исследовании Польский экономический институт.

Аналитики фиксируют высокий уровень интеграции украинцев в польское общество и подчеркивают: без этой рабочей силы экономика страны понесла бы серьезные потери.

Украинцы работают больше, чем поляки

Согласно результатам исследования, уровень занятости среди украинцев в Польше составляет 75–85%. Это выше, чем среди самих граждан страны. Украинские работники задействованы в критически важных отраслях — от сферы услуг и торговли до медицины и образования.

Эксперты подчеркивают: именно украинцы обеспечивают стабильную работу многих секторов, которые испытывают дефицит кадров.

Кто из украинцев планирует остаться

Чаще всего желание остаться в Польше демонстрируют молодые люди, которые проживают там более четырех лет, то есть еще с довоенного периода. Они уже успели адаптироваться, выучить язык и выстроить социальные связи.

В то же время примерно половина украинцев находится в так называемом переходном состоянии — они остаются в стране из-за работы или отсутствия других вариантов, не имея четких долгосрочных планов.

Почему Польша рискует потерять сотни тысяч работников

Аналитики предупреждают: для мигрантов важна не только работа, но и чувство принадлежности и социальной стабильности. По оценкам института, Польшу могут покинуть:

Около 300 тысяч украинцев, которые приехали после начала полномасштабного вторжения;

Еще примерно 285 тысяч человек, занятых в сфере услуг, медицине, торговле и образовании.

Такой отток может болезненно ударить по польскому рынку труда и замедлить экономический рост страны.

Именно поэтому польские власти пытаются удержать иностранных специалистов, в том числе из Украины, создавая для них отдельные условия работы и легализации.

Одним из примеров является медицинская сфера, где дефицит кадров остается хроническим. Украинские врачи могут работать в Польше по упрощенной процедуре, которая была введена после начала полномасштабной войны.

