Українські лікарі можуть працювати в Польщі за спрощеною системою — детально

Спрощення життя та професійного зростання українців за кордоном — це приємний бонус від країн, які прихистили на своїй території тисячі наших біженців. У Польщі українські лікарі та стоматологи можуть провадити практику за спрощеною системою.

Що відомо про спрощену систему працевлаштування українських лікарів у Польщі та кого вона стосується, розповідаємо далі у матеріалі.

Спрощена система працевлаштування українських лікарів у Польщі

Перш за все варто наголосити, що спрощена система працевлаштування українських лікарів у Польщі — це про нострифікацію диплома спеціаліста з країн, які не є членами ЄС, у Польщі.

Зокрема, Сейм Польщі ухвалив зміни, які стосуються спрощеної системи працевлаштування медиків та стоматологів з України, що триватиме до 4 червня 2026 року.

Однак зміни мають обмежувальну дію: термін, обов’язки, місце виконання роботи.

Натомість звільнення від цих обмежувальних дій дає лише нострифікація диплома, здобутого в українському ВНЗ. Після цього медик починає працювати у юридичному полі польського законодавства.

Нострифікацію для лікарів треба зробити протягом пʼяти років від дати отримання обмежувальної ліцензії на медичну практику.

Хто має право працювати в Польщі медиком чи стоматологом за прощеною процедурою:

лікарі з трьома та більше роками стажу роботи — вони можуть працевлаштуватися у будь-якому медцентрі;

випускники медичних ВНЗ, які завершили мінімум пʼять років навчання та інтернатури, можуть працювати лише в медичній установі;

випускники медичних ВНЗ, які завершили мінімум пʼять років навчання, можуть працювати в медичній установі, де лікують пацієнтів від COVID-19.

Як працювати медикам у Польщі за спрощеною процедурою

Спрощена процедура все одно має чимало етапів, як має пройти спеціаліст для працевлаштування.

Верифікація диплома в МОН України. Нострифікація диплома у Польщі. Складання іспитів у Польській палаті лікарів, зокрема відповідний іспит на знання польської мови та вміння спілкуватися професійною польською мовою. Щоб записатися на іспит, необхідно надати ксерокопію диплома та його перекладу, документ про проходження нострифікації диплома та письмову заяву. Максимальна кількість балів для кожного завдання на іспиті — 10. Мінімальна кількість балів для його здачі — 7. Після успішного складання іспитів треба чекати на дозвіл на роботу від Міністерства охорони здоровʼя Польщі. В більшості випадків потрібно пройти інтернатуру в Польщі або підтвердити проходження інтернатури в Україні. Після завершення інтернатури потрібно отримати ліцензію в регіональній Медичній палаті. Після отримання дозволу на роботу та працевлаштування потрібно оформити посвідку на проживання у Польщі, а також отримати PESEL. У польській медичній спільноті негативно поставилися до таких змін для іноземних лікарів. Зокрема, польські лікарі обурені, оскільки неодноразово закликали скасувати цю опцію. Вони також вважають, що спрощені правила для іноземних лікарів не забезпечують надійної перевірки кваліфікації осіб, які подають заявки на отримання професійних ліцензій у Польщі. Спрощена процедура не надає можливості належним чином контролювати тих, хто допущений до практики. Роботу у Польщі шукають не лише дорослі, а й підлітки, які ще не завершили навчання. Читай, де можна працювати підліткам у Польщі, у нашому іншому матеріалі.

