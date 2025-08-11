Украинские врачи могут работать в Польше по упрощенной системе — детальнее

Упрощение жизни и профессионального роста украинцев за рубежом — это приятный бонус от стран, приютивших на своей территории тысячи наших беженцев. В Польше украинские врачи и стоматологи могут проводить практику по упрощенной системе.

Что известно об упрощенной системе трудоустройства украинских врачей в Польше и кого она касается, рассказываем далее в материале.

Упрощенная система трудоустройства украинских врачей в Польше

Прежде всего стоит отметить, что упрощенная система трудоустройства украинских врачей в Польше — это о нострификации диплома специалиста из стран, не являющихся членами ЕС, в Польше.

В частности, Сейм Польши принял изменения, касающиеся упрощенной системы трудоустройства медиков и стоматологов из Украины, которая продлится до 4 июня 2026 года.

Однако изменения оказывают ограничительное действие: срок, обязанности, место выполнения работы.

Освобождение от этих ограничительных действий дает только нострификации диплома, полученного в украинском вузе. После этого медик начинает работать в юридическом поле польского законодательства.

Нострификацию для врачей следует сделать в течение пяти лет со дня получения ограничительной лицензии на медицинскую практику.

Кто имеет право работать в Польше медиком или стоматологом по упрощенной процедуре:

врачи с тремя и более годами стажа работы — они могут трудоустроиться в любом медцентре;

выпускники медицинских вузов, которые завершили минимум пять лет обучения и интернатуры, могут работать только в медицинском учреждении;

выпускники медицинских вузов, которые завершили минимум пять лет обучения, могут работать в медицинском учреждении, где лечат пациентов от COVID-19.

Как работать медикам в Польше по упрощенной процедуре

Упрощенная процедура все равно имеет немало этапов, какие должен пройти специалист.

Верификация диплома в МОН Украины. Нострификация диплома в Польше. Сдача экзаменов в Польской палате врачей, в частности соответствующий экзамен на знание польского языка и умение общаться на профессиональном польском языке. Чтобы записаться на экзамен, необходимо предоставить ксерокопию диплома и его перевода, документ о прохождении нострификации диплома и письменное заявление. Максимальное количество баллов для каждого задания на экзамене – 10. Минимальное количество баллов для его сдачи – 7. После успешной сдачи экзаменов нужно ожидать разрешения на работу от Министерства здравоохранения Польши. В большинстве случаев нужно пройти интернатуру в Польше или подтвердить прохождение интернатуры в Украине. После завершения интернатуры необходимо получить лицензию в региональной Медицинской палате. После получения разрешения на работу и трудоустройство необходимо оформить вид на жительство в Польше, а также получить PESEL.

В польском медицинском сообществе негативно отнеслись к таким изменениям для иностранных врачей.

В частности, польские врачи возмущены, поскольку неоднократно призывали отменить эту опцию. Они также считают, что упрощенные правила для иностранных врачей не обеспечивают надежную проверку квалификации лиц, подающих заявки на получение профессиональных лицензий в Польше.

Упрощенная процедура не позволяет надлежащим образом контролировать тех, кто допущен к практике.

