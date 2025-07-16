Перевернутый флаг Усика: действительно ли наш флаг должен быть желто-синим

Фото Getty Images Когда Александр Усик вышел на битву взглядов перед боем с Даниэлем Дюбуа, фанаты сразу заметили деталь: на его рукаве снова был перевернутый украинский флаг, сообщает 24 канал. Это не первый случай, когда боксер появляется именно с таким расположением цветов, и это вновь вызвало обсуждение: а не должен ли наш флаг на самом деле быть другим Как появился наш флаг? Наш официальный государственный флаг — сине-желтый. Его история началась ещё в 1848 году во Львове, во время Весны народов.Тогда его создали, взяв цвета с герба Галицко-Волынского княжества. Важно, что именно сине-желтый флаг тогда развевался над Львовской ратушей. Впоследствии, после революции 1905 года, такую же комбинацию цветов начали использовать и украинцы на Надднепрянщине. Конечно, пока у Украины не было собственного государства, не было и четких правил относительно расположения цветов на флаге. Поэтому, возможно, где-то и использовался другой вариант. Но исторические факты, в частности, и во время Ноябрьского срыва во Львове, свидетельствуют в пользу сине-желтого флага. Читать по теме Александр Усик — биография, личное, вера в Бога и другие факты из жизни легенды бокса Рассказываем о биографии выдающегося спортсмена. Странные теории о перевернутом флаге Есть несколько популярных, но безосновательных теорий, которые пытаются доказать, что наш флаг должен быть желто-синим: Измена гетмана Скоропадского Некоторые утверждают, что якобы Михаил Грушевский утвердил желто-синий флаг, а гетман Павел Скоропадский его перевернул. Однако этому нет никаких подтверждений. Единственный документ 1918 года, официально регулировавший порядок цветов для украинского флота, четко указывает: Флагом украинской военной флотилии является полотнище из двух — голубого и желтого цветов. Фото: Getty Images Ошибки на старых фото Некоторые ссылаются на старые черно-белые снимки, где синий цвет выглядит светлее, создавая впечатление, будто сверху желтый. Но это особенность старых фотоаппаратов, которые не очень хорошо видели синий цвет. Такие же фокусы можно заметить и на старых фото шведского флага. Фото: Pexels Китайский фэн-шуй Ещё одна любопытная версия — якобы китайская художница Мао Мао сказала Леониду Кравчуку, что сине-желтый флаг по фэн-шую приносит несчастье. Но фэн-шуй не имеет никакого отношения к созданию флагов, и даже китайский флаг не создавался по его правилам. Флаг войны Есть мнение, что флаг переворачивают, когда стране грозит опасность или начинается война. Такая традиция действительно существует на Филиппинах, но к Украине она не имеет никакого отношения. Фото: Pexels Итог: менять флаг нет причин Специалисты — историки и вексиллологи (те, кто изучает флаги) — однозначны: вариант желто-синего флага не имеет никакого исторического обоснования. Все эти идеи о “переворачивании” являются маргинальными и не имеют под собой никакой реальной основы. Итак, наш сине-желтый флаг — это не просто красивые цвета. Это глубокий исторический символ украинской государственности, признанный во всем мире. Менять его нет никакой необходимости. Ранее мы рассказывали о фильме, созданном в честь триумфальной победы Усика над Фьюри. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: бокс, история Украины, Александр Усик, Спорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter