Перевернутый флаг Усика: действительно ли наш флаг должен быть желто-синим

Когда Александр Усик вышел на битву взглядов перед боем с Даниэлем Дюбуа, фанаты сразу заметили деталь: на его рукаве снова был перевернутый украинский флаг, сообщает 24 канал.

Это не первый случай, когда боксер появляется именно с таким расположением цветов, и это вновь вызвало обсуждение: а не должен ли наш флаг на самом деле быть другим

Как появился наш флаг?

Наш официальный государственный флаг — сине-желтый. Его история началась ещё в 1848 году во Львове, во время Весны народов.

Тогда его создали, взяв цвета с герба Галицко-Волынского княжества. Важно, что именно сине-желтый флаг тогда развевался над Львовской ратушей.

Впоследствии, после революции 1905 года, такую же комбинацию цветов начали использовать и украинцы на Надднепрянщине.

Конечно, пока у Украины не было собственного государства, не было и четких правил относительно расположения цветов на флаге. Поэтому, возможно, где-то и использовался другой вариант.

Но исторические факты, в частности, и во время Ноябрьского срыва во Львове, свидетельствуют в пользу сине-желтого флага.

Странные теории о перевернутом флаге

Есть несколько популярных, но безосновательных теорий, которые пытаются доказать, что наш флаг должен быть желто-синим:

Измена гетмана Скоропадского

Некоторые утверждают, что якобы Михаил Грушевский утвердил желто-синий флаг, а гетман Павел Скоропадский его перевернул.

Однако этому нет никаких подтверждений. Единственный документ 1918 года, официально регулировавший порядок цветов для украинского флота, четко указывает:

Флагом украинской военной флотилии является полотнище из двух — голубого и желтого цветов.

Ошибки на старых фото

Некоторые ссылаются на старые черно-белые снимки, где синий цвет выглядит светлее, создавая впечатление, будто сверху желтый.

Но это особенность старых фотоаппаратов, которые не очень хорошо видели синий цвет. Такие же фокусы можно заметить и на старых фото шведского флага.

Китайский фэн-шуй

Ещё одна любопытная версия — якобы китайская художница Мао Мао сказала Леониду Кравчуку, что сине-желтый флаг по фэн-шую приносит несчастье.

Но фэн-шуй не имеет никакого отношения к созданию флагов, и даже китайский флаг не создавался по его правилам.

Флаг войны

Есть мнение, что флаг переворачивают, когда стране грозит опасность или начинается война. Такая традиция действительно существует на Филиппинах, но к Украине она не имеет никакого отношения.

Итог: менять флаг нет причин

Специалисты — историки и вексиллологи (те, кто изучает флаги) — однозначны: вариант желто-синего флага не имеет никакого исторического обоснования. Все эти идеи о “переворачивании” являются маргинальными и не имеют под собой никакой реальной основы.

Итак, наш сине-желтый флаг — это не просто красивые цвета. Это глубокий исторический символ украинской государственности, признанный во всем мире. Менять его нет никакой необходимости.

Ранее мы рассказывали о фильме, созданном в честь триумфальной победы Усика над Фьюри.