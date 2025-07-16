Перевернутий прапор Усика: чи справді наш стяг має бути жовто-синім

Фото Getty Images Коли Олександр Усик вийшов на битву поглядів перед боєм із Даніелем Дюбуа, фанати одразу помітили деталь: на його рукаві знову був перевернутий український прапор, повідомляє 24 канал. Це не перший випадок, коли боксер з’являється саме з таким розташуванням кольорів, і це знову викликало обговорення: а чи не мали б ми насправді інший прапор? Як з’явився наш прапор? Наш офіційний державний прапор — синьо-жовтий. Його історія почалася ще в 1848 році у Львові, під час Весни народів.Тоді його створили, взявши кольори з герба Галицько-Волинського князівства. Важливо, що тоді над Львівською ратушею майорів саме синьо-жовтий стяг. Згодом, після революції 1905 року, таку ж комбінацію кольорів почали використовувати й українці на Наддніпрянщині. Звісно, поки в України не було власної держави, не було й чітких правил щодо розташування кольорів на прапорі. Тому, можливо, десь і використовували інший варіант. Але історичні факти, зокрема й під час Листопадового зриву у Львові, свідчать на користь синьо-жовтого прапора. Читати на тему Олександр Усик — біографія, особисте, віра в Бога та інші факти з життя легенди боксу Розповідаємо про біографію видатного спортсмена. Дивні теорії про перевернутий прапор Є кілька популярних, але безпідставних теорій, які намагаються довести, що наш прапор мав би бути жовто-синім: Зрада гетьмана Скоропадського Нібито Михайло Грушевський затвердив жовто-синій прапор, а гетьман Павло Скоропадський перевернув його. Однак цьому немає жодних підтверджень. Єдиний документ 1918 року, який офіційно регулював порядок кольорів для українського флоту, чітко вказує: Прапором української військової фльоти є полотнище о двох – блакитному і жовтому кольорах. Фото: Getty Images Помилки на старих фото Деякі посилаються на старі чорно-білі знімки, де синій колір виглядає світлішим, створюючи враження, ніби зверху жовтий. Але це особливість старих фотоапаратів, які не дуже добре бачили синій колір. Такі ж “фокуси” можна помітити й на старих фото шведського прапора. Фото: Pexels Китайський фен-шуй Ще одна цікава версія — нібито китайська художниця Мао Мао сказала Леоніду Кравчуку, що синьо-жовтий прапор за фен-шуєм приносить нещастя. Але фен-шуй не має жодного стосунку до створення прапорів, і навіть китайський стяг не створювався за його правилами. Прапор війни Є думка, що прапор перевертають, коли країні загрожує небезпека чи йде війна. Така традиція дійсно існує на Філіппінах, але до України вона не має жодного стосунку. Фото: Pexels Підсумок: міняти прапор немає причин Фахівці — історики та вексилологи (ті, хто вивчає прапори) — однозначні: варіант жовто-синього прапора не має жодного історичного обґрунтування. Всі ці ідеї про перевертання є маргінальними і не мають під собою жодного реального підґрунтя. Отже, наш синьо-жовтий стяг — це не просто красиві кольори. Це глибокий історичний символ української державності, який визнаний у всьому світі. Міняти його немає жодної потреби. Раніше ми розповідали про фільм, який був створений на честь тріумфальної перемоги Усика над Ф’юрі. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: бокс, історія України, Олександр Усик, Спорт Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter