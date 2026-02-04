Первая в истории: в Испании провели трансплантацию лица от донора после эвтаназии.

Испанская медицина в очередной раз подтвердила свой статус мирового лидера в области трансплантологии. Команда университетской больницы Валь-д’Эброн (Vall d’Hebron) провела историческую операцию, выполнив первую в мире частичную пересадку лица, донором для которой стал человек, ушедший из жизни через процедуру медицинской помощи при умирании (эвтаназию).

Об этом пишет euronews.

Первый в мире опыт трансплантации от донора после эвтаназии

Этот случай стал возможным благодаря испанскому законодательству, легализовавшему эвтаназию в 2021 году. Однако ключевым фактором стало заранее задокументированное согласие донора на передачу органов и тканей после процедуры. Именно это позволило медикам подготовиться к сложной логистике и идеально синхронизировать изъятие и подготовку тканей.

Пациентка, получившая новое лицо, долгое время страдала от последствий агрессивной инфекции. Болезнь настолько повредила ткани, что женщина фактически утратила базовые жизненные функции: она не могла нормально дышать, принимать пищу и разговаривать. Трансплантация стала для нее не просто косметическим решением, а шансом на возвращение к полноценной жизни.

Читать по теме ”Донатить” можно даже свои органы! Что такое посмертное донорство и как спасти чью-то жизнь Читай, как написать заявление на посмертное донорство, кто может стать донором и реципиентом, и зачем это нужно.

Как пациентка с тяжелой инфекцией получила новое лицо

Операция такого масштаба потребовала привлечения колоссального ресурса. Хирургическую команду из почти 100 специалистов возглавил профессор Джоан Пере Баррет, руководитель отделения пластической хирургии и ожогов Валь-д’Эброн.

В состав группы вошли:

Микрохирурги и анестезиологи;

Специалисты по иммунологии;

Психологи и психиатры;

Медсестринский корпус узкой специализации.

Это не просто пересадка кожи. Мы интегрировали сложную систему мышц, нервных окончаний и костных структур. Это ювелирная работа на микроуровне, — отметил доктор Баррет.

Реконструкция на микроуровне: пересадка мышц, нервов и костных структур

Несмотря на успешное завершение хирургического этапа, впереди у пациентки — пожизненная реабилитация. Поскольку организм всегда воспринимает чужие ткани как угрозу, она будет вынуждена постоянно принимать иммуносупрессивные препараты. Помимо медикаментозного сопровождения, важную роль будет играть психологическая адаптация к новому облику.

Этот прецедент открывает абсолютно новые горизонты для мировой медицины. Использование тканей от доноров после медицинской помощи при умирании может значительно расширить возможности для сложной реконструктивной хирургии, даря надежду пациентам с тяжелейшими травмами и болезнями.

Ранее кардиохирург Борис Тодуров рассказывал о том, как украинская медицина спасает жизни даже под обстрелами и внедряет инновации в трансплантологии.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!