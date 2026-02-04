Перша в історії: в Іспанії провели трансплантацію обличчя від донора після евтаназії

Іспанська медицина вкотре підтвердила свій статус світового лідера у сфері трансплантології. Команда університетської лікарні Валь-д’Еброн (Vall d’Hebron) здійснила історичну операцію, виконавши першу у світі часткову пересадку обличчя, де донором виступила людина, яка пішла з життя через процедуру медичної допомоги при вмиранні (евтаназію).

Перший у світі досвід трансплантації від донора після евтаназії

Цей випадок став можливим завдяки іспанському законодавству, яке легалізувало евтаназію у 2021 році. Проте ключовим фактором стала заздалегідь задокументована згода донорів на передачу органів та тканин після процедури. Саме це дозволило медикам підготуватися до складної логістики та ідеально синхронізувати вилучення і підготовку тканин.

Пацієнтка, яка отримала нове обличчя, тривалий час страждала від наслідків агресивної інфекції. Хвороба настільки пошкодила тканини, що жінка фактично втратила базові життєві функції: вона не могла нормально дихати, приймати їжу та розмовляти. Трансплантація стала для неї не просто косметичним рішенням, а шансом на повернення до повноцінного життя.

Як пацієнтка з важкою інфекцією отримала нове обличчя

Операція такого масштабу вимагала залучення колосального ресурсу. Хірургічну команду з майже 100 спеціалістів очолив професор Джоан Пере Баррет, керівник відділу пластичної хірургії та опіків Валь-д’Еброн.

До складу групи увійшли:

Мікрохірурги та анестезіологи;

Спеціалісти з імунології;

Психологи та психіатри;

Медсестринський корпус вузької спеціалізації.

Це не просто пересадка шкіри. Ми інтегрували складну систему м’язів, нервових закінчень та кісткових структур. Це ювелірна робота на мікрорівні, — зазначив доктор Баррет.

Реконструкція на мікрорівні: пересадка м’язів, нервів та кісткових структур

Попри успішне завершення хірургічного етапу, попереду у пацієнтки — довічна реабілітація. Оскільки організм завжди сприймає чужі тканини як загрозу, вона змушена буде постійно приймати імуносупресивні препарати. Окрім медикаментозного супроводу, важливу роль відіграватиме психологічна адаптація до нового вигляду.

Цей прецедент відкриває абсолютно нові горизонти для світової медицини. Використання тканин від донорів після медичної допомоги при вмиранні може значно розширити можливості для складної реконструктивної хірургії, даруючи надію пацієнтам із найважчими травмами та хворобами.

Раніше кардіохірург Борис Тодуров розповідав про те, як українська медицина рятує життя навіть під обстрілами та впроваджує інновації в трансплантології.

