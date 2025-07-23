Для тебя Новости

“Я оступилась”: в Черкассах хореограф обманула детей на 1,5 миллиона

Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 июля 2025, 16:00
“Я оступилась”: в Черкассах хореограф обманула детей на 1,5 миллиона

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь