“Я оступилась”: в Черкассах хореограф обманула детей на 1,5 миллиона

Хореограф детской танцевальной студии в Черкассах проиграла в онлайн-казино деньги своих воспитателей. Женщина объявила сбор якобы для поездки детей на фестиваль в Грузию. Родители танцоров говорят, что таким образом из их кармана вытащила 1,5 млн гривен.

Они начали сдавать средства еще в марте и неделю назад уже должны были отправиться в поездку, но за день до отправления руководитель студии сообщила, что никто никуда не едет. В эфире телемарафона рассказали детали резонансного дела.

1,5 миллиона на казино: дело хореографа из Черкасс

Маленькие танцоры черкасской студии Надія имели все шансы поехать на международный фестиваль в Грузию, если бы не громкий финансовый скандал. Хореограф коллектива три месяца собирала с родителей деньги на так и не состоявшуюся поездку.

— У нас не будет поездки, потому что у нас нет на нее денег. Денег нет, потому что я оступилась в жизни и проиграла деньги, — заявила в видео с раскаянием Виктория Калашник. Родители сняли его, когда пытались узнать причины отмены планов.

Признанием руководительницы студии были ошарашены, ведь она проиграла кругленькую сумму — 1 миллион 350 тысяч. Эти средства поступали ей на карточку и наличными деньгами постепенно.

— У нас была даже репетиция в понедельник. В среду мы уже узнали об этом случае. В понедельник она еще собирала средства у родителей, уже зная, что поездки не будет, что она так жестко всех обманула, — говорит мама воспитанницы студии Марина Лещенко.

Но деньги — не единственная проблема. Ученики студии просто грезили поездкой на международный фестиваль. Дети растеряны, некоторые из них плачут, некоторые просто в шоке.

У детей просто мечтай ноль. Зачем тогда стараться, желать, учиться, тренироваться, о чем-то мечтать, если такая ситуация, — рассказывает еще одна мама Ирина Грищенко.

Хореограф сейчас не общается ни с обманутыми родителями, ни с прессой. По телефону сообщила, что все разговоры с ней только из-за адвоката.

Реакция правоохранителей и где еще работала хореограф

Студия, в которой работала Виктория, открыта в школе №20 Черкасс не первый год. Заведение пригласило ее работать с детьми в октябре прошлого года. До скандала с казино нареканий на преподавательницу не было.

Впрочем, на официальной странице учебного заведения директор школы уже открестилась и от руководства этой студии, и от провального турне.

— Поездка имела частный характер. Администрация школы не владела информацией о ее организации и подготовке. Лицо, которое организовывало эту поездку, работало в школе по совместительству и было уволено с должности хореографа 30 мая.

Однако Виктория учила детей танцевать не только в Черкассах. Параллельно с Черкассами она работала в доме культуры села Худяки, в детской студии танцев Барви.

Родители отказались от публичных общения, но неофициально сообщили, что тоже сдавали средства на брендовые футболки, но пока ни одежды, ни денег не получили.

В отделе культуры Леськовской ОТГ о Виктории Калашнике не могут сказать чего-то плохого. По телефону ее руководитель сообщила, что девушка работает добросовестно, инцидентов с ней не было.

Пока у преподавательницы отпуск, следователи пытаются выяснить, куда она дела деньги. В полиции уже открыли уголовное производство по факту мошенничества. Подозрение пока не объявили. В настоящее время установлено 25 пострадавших.

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