“Я оступилась”: у Черкасах хореографка ошукала дітей на 1,5 мільйони

Хореографиня дитячої танцювальної студії в Черкасах програла в онлайн-казино гроші своїх вихованців. Жінка оголосила збір нібито для поїздки дітей на фестиваль до Грузії. Батьки танцюристів кажуть, що таким чином з їхньої кишені витягнула 1,5 млн гривень.

Вони почали здавати кошти ще у березні, а тиждень тому вже мали вирушити у поїздку. Та за день до відправлення керівниця студії повідомила, що ніхто нікуди не їде. В ефірі телемарафону розповіли деталі резонансної справи.

1,5 мільйона на казино: справа хореографки з Черкас

Маленькі танцюристи черкаської студії Надія мали всі шанси поїхати на міжнародний фестиваль до Грузії, якби не гучний фінансовий скандал. Хореографка колективу три місяці збирала з батьків гроші на поїздку, яка так і не відбулась.

— У нас не буде поїздки, тому що в нас немає на неї грошей. Грошей немає, тому що я оступилася в житті й програла гроші, — заявила у відео з каяттям Вікторія Калашник. Батьки зняли його, коли намагалися дізнатися причини скасування планів.

Зізнанням керівниці студії були ошелешені, адже вона програла кругленьку суму — 1 мільйон 350 тисяч. Ці кошти надходили їй на картку і готівкою поступово.

У нас навіть була репетиція в понеділок. В середу ми вже дізналися про цей випадок. В понеділок вона ще дозбирувала кошти у батьків, вже знаючи, що поїздки не буде, що вона так жорстко всіх обманула, — каже мама вихованки студії Марина Лещенко.

Та гроші — не єдина проблема. Учні студії просто марили поїздкою на міжнародний фестиваль. Діти розгублені, деякі з них плачуть, дехто просто у шокові.

У дітей просто мрій нуль. Навіщо тоді старатись, бажати, вчитись, тренуватись, про щось мріяти, якщо ось така ситуація, — розповідає ще одна мама Ірина Грищенко.

Хореографка нині не спілкується ні з ошуканими батьками, ні з пресою. Телефоном повідомила, що всі розмови із нею тільки через адвоката.

Реакція правоохоронців та де ще працювала хореографка

Студія, якою опікувалась Вікторія, відкрита у школі №20 Черкас не перший рік. Заклад запросив її працювати з дітьми торік у жовтні. До скандалу з казино нарікань на викладачку не було.

Втім, на офіційній сторінці навчального закладу директорка школи вже відхрестилась і від керівництва цієї студії, і від провального турне.

— Поїздка мала приватний характер. Адміністрація школи не володіла інформацією щодо її організації та підготовки. Особа, яка організовувала цю поїздку, працювала в школі за сумісництвом та була звільнена з посади хореографа 30 травня.

Проте Вікторія навчала дітей танцювати не тільки в Черкасах. Паралельно із Черкасами вона працювала у будинку культури села Худяки, у дитячій студії танців Барви.

Батьки відмовилися від публічних спілкувань, але неофіційно повідомили, що теж здавали кошти на брендові футболки, але поки що ні одягу, ні грошей не отримали.

У відділі культури Леськівської ОТГ про Вікторію Калашник не можуть сказати чогось поганого. Телефоном її очільниця повідомила, що дівчина працює сумлінно, інцидентів з нею не було.

Доки у викладачки відпустка, слідчі намагаються з’ясувати, куди вона поділа гроші. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства. Підозру поки не оголосили. На зараз встановлено 25 потерпілих осіб.

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