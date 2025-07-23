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“Я оступилась”: у Черкасах хореографка ошукала дітей на 1,5 мільйони

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 23 Липня 2025, 16:00
“Я оступилась”: у Черкасах хореографка ошукала дітей на 1,5 мільйони

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