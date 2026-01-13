Для тебя Новости

В Киеве и области некоторые супермаркеты приостановили работу из-за продолжительных отключений света

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 13 января 2026, 14:30 1 мин.
сильпо не работает
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь