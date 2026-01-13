В Киеве и области некоторые супермаркеты приостановили работу из-за продолжительных отключений света

В столице и Киевской области часть супермаркетов приостановили работу из-за долгосрочных отключений света. Читай в материале, какие магазины закрыты и в каком количестве.
Сети супермаркетов не работают: что известно
Сети Сильпо и Novus в своих соцсетях сообщили о том, что из-за отсутствия электроэнергии часть их супермаркетов приостановила работу.
Около 17 супермаркетов Novus в Киеве и области не работают на 9 утра 13 января. В частности, это касается столичных магазинов, которые находятся на следующих улицах:
- ул. Анны Ахматовой, 49;
- просп. Петра Григоренко, 8;
- Днестровская набережная 17-я и 18;
- ул. Златоустовская 48/5.
В комментарии Forbes Ukraine прессслужба Novus акцентировала внимание на том, что при высокой нагрузке генераторы нуждаются в обслуживании, поэтому в случае отключений некоторые локации временно могут не работать.
Кроме того, из-за низкой температуры и длительного отключения света временно не работают некоторые супермаркеты Сильпо.
Раньше мы писали, какие продукты долго хранятся без холодильника — читай в материале, какие продукты лучше купить в случае длительных отключений.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!