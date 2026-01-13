В Києві та області деякі супермаркети призупинили роботу через тривалі відключення світла

У столиці та Київській області частина супермаркетів призупинили роботу через довготривалі відключення світла. Читай в матеріалі, які магазини зачинені та в якій кількості.

Мережі супермаркетів не працюють: що відомо

Мережі Сільпо та Novus у своїх соцмережах повідомили про те, що через відсутність електроенергії частина їхніх супермаркетів призупинила роботу.

Близько 17 супермаркетів Novus у Києві та області не працюють станом на 9 ранку 13 січня. Зокрема, це стосується столичних магазинів, що знаходяться на таких вулицях:

вул. Анни Ахматової, 49;

просп. Петра Григоренка, 8;

Дністровська набережна 17-а і 18;

вул. Златоустівська 48/5.

У коментарі Forbes Ukraine пресслужба Novus акцентувала увагу на тому, що за високого навантаження генератори потребують обслуговування, тому в разі відключень деякі локації тимчасово можуть не працювати.

Крім того, через низьку температуру та тривалі відключення світла тимчасово не працюють деякі супермаркети Сільпо.

