Новый рекорд: в Киеве вырастили яблоко весом почти 1,3 кг

Киевский ветеринар Юрий Кожемякин доказал, что даже в столице можно создавать настоящие аграрные чудеса. Его увлечение садоводством принесло официальный титул рекордсмена: мужчине удалось вырастить яблоко, вес которого достиг невероятных 1 кг 281 г.

Самое большое яблоко в Украине: киевлянин вырастил гигант весом в рекорд

Этот гигант сорта Джумбо Помм появился на совсем молодом, трехлетнем дереве. Французская селекция полностью оправдала свое название, подарив плоду обхват в полметра.

Как рассказывают очевидцы, удержать такой вес хрупкой ветке было непросто — хозяину пришлось конструировать специальные подпорки и подвязки.

63-летний садовод вырастил яблоко весом более 1,2 кг

Руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова, которая регистрировала достижение в категории Живая природа, эмоционально прокомментировала находку в своем Facebook:

Юрию удалось вырастить не просто великана, а яблоко-гиганта весом 1 кг 281 г. Обхват плода — 50 см! Пожалуй, если бы этот выращенный им яблокозавр упал, наверное, сейсмологи бы зафиксировали землетрясение. Поэтому, чтобы ветка дерева выдержала такой вес, пришлось использовать подвязки и со всех сторон ставить подпорки.

Сам Юрий Кожемякин признается, что любовь к земле ему привили еще в детстве дедушка Василий и бабушка Татьяна. Именно их памяти киевлянин посвятил свой садовый рекорд.

Интересно, что на саженце сначала завязалось три плода, но дерево решило сконцентрировать все силы только на одном фаворите.

По словам экспертов Нацреестра, подобные гиганты — редкость для Украины. Предыдущий весовой рекорд среди фруктов принадлежал груше сорта Таврическая, которую вырастили на Харьковщине в 2019 году.

Тогда вес плода-рекордсмена составлял 1 кг 127 г, что более чем на 150 граммов меньше нынешнего киевского яблокозавра.

Глядя на такие плоды-великаны, невольно задумываешься: сколько же полезного напитка можно получить из такого урожая? Если ваши яблони в этом году тоже были щедрыми (пусть и без мировых рекордов), лучший способ сохранить витамины — заготовить домашний сок.

