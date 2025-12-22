Для тебя Новости

Новый рекорд: в Киеве вырастили яблоко весом почти 1,3 кг

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 декабря 2025, 13:00 2 мин.
В Киеве вырастили яблоко весом 1,281 кг
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь