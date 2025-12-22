Для тебе Новини

Новий рекорд: у Києві виростили яблуко вагою майже 1,3 кг

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Грудня 2025, 13:00 2 хв.
У Києві виростили яблуко вагою 1,281 кг
Фото Facebook

