Новий рекорд: у Києві виростили яблуко вагою майже 1,3 кг

Київський ветеринар Юрій Кожем’якін довів, що навіть у столиці можна створювати справжні аграрні дива. Його захоплення садівництвом принесло офіційний титул рекордсмена: чоловікові вдалося виростити яблуко, вага якого сягнула неймовірних 1 кг 281 г.

Найбільше яблуко в Україні: киянин виростив гігант вартістю в рекор

Цей гігант сорту Джумбо Помм з’явився на зовсім молодому, трирічному дереві. Французька селекція повністю виправдала свою назву, подарувавши плоду обхват у пів метра.

Як розповідають очевидці, втримати таку вагу тендітній гілці було непросто — господарю довелося конструювати спеціальні підпорки та підв’язки.

63-річний садівник виростив яблуко вагою понад 1,2 кг

Керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, яка реєструвала досягнення у категорії Жива природа, емоційно прокоментувала знахідку у своєму Facebook:

Юрію вдалося виростити не просто велетня, а яблуко-гіганта вагою 1 кг 281 г. Обхват плода — 50 см! Мабуть, якби цей вирощений ним яблукозавр упав, певно, сейсмологи б зафіксували землетрус. Тож, щоб гілка дерева витримала таку вагу, довелося використовувати підв’язки і з усіх боків ставити підпори.

Сам Юрій Кожем’якін зізнається, що любов до землі йому прищепили ще в дитинстві дідусь Василь та бабуся Тетяна. Саме їхній пам’яті киянин присвятив свій садовий рекорд.

Цікаво, що на саджанці спочатку зав’язалося три плоди, але дерево вирішило сконцентрувати всі сили лише на одному фавориті.

За словами експертів Нацреєстру, подібні гіганти — рідкість для України. Попередній ваговий рекорд серед фруктів належав груші сорту Таврійська, яку виростили на Харківщині у 2019 році.

Тоді вага плоду-рекордсмена становила 1 кг 127 г, що на понад 150 грамів менше за нинішнього київського яблукозавра.

Дивлячись на такі плоди-велетні, мимоволі замислюєшся: скільки ж корисного напою можна отримати з такого врожаю? Якщо ваші яблуні цьогоріч теж були щедрими (нехай і без світових рекордів), найкращий спосіб зберегти вітаміни — заготовити домашній сік.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!