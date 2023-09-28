Як закрити яблучний сік і що для цього потрібно: рецепти приготування покроково

Сік з яблук, виготовлений у домашніх умовах, виходить набагато смачнішим та кориснішим, ніж магазинний. Варіантів приготування яблучного соку дуже багато на будь-який смак.
Наприклад, найчастіше закривають сік із цукром, без цукру, з іншими фруктами та медом. Як приготувати яблучний сік на зиму в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Для того, щоб приготувати смачний напій, потрібно чітко дотримуватися рецептури.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Читай, як приготувати компот за рецептом шефа Євгена Клопотенка.
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