Як закрити яблучний сік і що для цього потрібно: рецепти приготування покроково

Сік з яблук, виготовлений у домашніх умовах, виходить набагато смачнішим та кориснішим, ніж магазинний. Варіантів приготування яблучного соку дуже багато на будь-який смак.

Наприклад, найчастіше закривають сік із цукром, без цукру, з іншими фруктами та медом. Як приготувати яблучний сік на зиму в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як заготовити яблучний сік на зиму: рецепт покроково

Для того, щоб приготувати смачний напій, потрібно чітко дотримуватися рецептури.

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Інгредієнти:

1 кг яблук;

1 ст.л. цукру.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно добре відібрати фрукти. Бери плоди без гнилі. Яблука добре помий і поріж на частинки. Видали серцевинки. Відправ їх у соковитискач і перемели кілька разів. Отриманий сік проціди через марлю і влий у каструлю. Додай цукор до смаку. Доведи сік до кипіння та кип’яти 3 хв. Влий напій у стерилізовану банку і закрути кришкою.

Як закрити яблучний сік без цукру

Інгредієнти:

яблука (5-10 кг);

м’ята на смак (можна і без неї).

Спосіб приготування:

Яблука ретельно промий від пилу та бруду, обріж підгнилі місця. Виріж із них серцевину і наріж їх на середні частинки, якщо яблука досить великі. Вичави з них сік за допомогою соковидавлювача. Після цього зніми піну, що утворилася зверху, за допомогою шумівки. Друшляком і марлею очисть сік від осаду. Перелий очищений напій у велику каструлю, постав на середній вогонь. Доведи до кипіння, але не кип’яти. Спочатку необхідно нагріти сік до 80°C й охолодити в місткості з холодною водою. Вдруге сік прогрій до 97°C. Додай м’яту. Банки бери великі (по 2 л та 3 л). Промий їх у проточній воді з харчовою содою та простерилізуй у духовці. Став кришки й банки шийкою вниз на решітку в холодну духовку і включай її (доведи до 160-180°C). Коли вона прогріється, простерилізуй близько 20-30 хв. Розлий гарячий сік у стерильні банки й закатай герметично кришками. Переверни банки вгору дном, накрий теплим пледом або ковдрою і залиш в такому положенні на добу. Потім прибери в холодний льох чи підвал.

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