Как закрыть яблочный сок и что для этого нужно: рецепты приготовления пошагово

Сок из яблок в домашних условиях получается намного вкуснее и полезнее, чем магазинный. Вариантов приготовления яблочного сока очень много на любой вкус.

Например, чаще всего закрывают сок с сахаром, без сахара, с другими фруктами и медом. Как приготовить яблочный сок на зиму в домашних условиях — читай в материале.

Как заготовить яблочный сок на зиму: рецепт пошагово

Для того чтобы приготовить вкусный напиток, нужно четко придерживаться рецептуры.

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Ингредиенты:

1 кг яблок;

1 ст.л. сахара.

Способ приготовления:

Сначала нужно хорошо отобрать фрукты. Бери плоды без гнили. Яблоки хорошо помой и порежь на дольки. Удали серцевинки. Отправь их в соковыжималку и перемели несколько раз. Полученный сок процеди через марлю и влей в кастрюлю. Добавь сахар по вкусу. Доведи сок до кипения и кипяти 3 мин. Влей напиток в стерилизованную банку и закрути крышкой.

Как закрыть яблочный сок без сахара

Ингредиенты:

яблоки (5-10 кг);

мята по вкусу (можно и без нее).

Способ приготовления:

Яблоки тщательно промой от пыли и грязи, обрежь подгнившие места. Вырежь из них сердцевину и нарежь их на средние дольки, если яблоки достаточно большие. Выжми из них сок с помощью соковыжималки. После этого сними образовавшуюся сверху пену с помощью шумовки. Дуршлагом и марлей очисть сок от осадка. Перелей очищенный напиток в большую кастрюлю, поставь на средний огонь. Доведи до кипения, но не кипяти. Сначала необходимо нагреть сок до 80°С и охладить в емкости с холодной водой. Второй раз сок прогрей до 97°С. Добавь мяту. Банки бери большие (по 2 л и 3 л). Промой их в проточной воде с пищевой содой и стерилизуй в духовке. Ставь крышки и банки горлышком вниз на решетку в холодную духовку и включай ее (доведи до 160-180°С). Когда она прогреется, стерилизуй около 20-30 мин. Разлей горячий сок в стерильные банки и закатай герметично крышками. Переверни заготовку вверх дном, накрой теплым пледом или одеялом и оставь в таком положении на сутки. Затем убери в холодный погреб или подвал.

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