Столичная ювенальная прокуратура сообщила о подозрении 37-летнему тренеру, обучавшему детей бразильского джиу-джитсу.

По данным следствия, мужчина во время индивидуальной тренировки воспользовался тем, что остался наедине с 11-летней девочкой, и совершил в отношении нее сексуальное насилие.

Следователи отмечают, что подозреваемый — профессиональный спортсмен. Ребенок доверял ему, в частности из-за того, что имеет речевые нарушения и не мог легко рассказать о пережитом. Именно этим, по мнению следствия, мужчина и воспользовался.

Правоохранители квалифицировали действия по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет. Такая статья предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Суд избрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Ювенальные прокуроры Киевской городской прокуратуры проводят процессуальное руководство, а расследование проводят следователи ГУ Нацполиции в Киеве.

Следует отметить, что согласно Конституции Украины (ст. 62), человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

