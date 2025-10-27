Столична ювенальна прокуратура повідомила про підозру 37-річному тренеру, який навчав дітей бразильського джиу-джитсу.

За даними слідства, чоловік під час індивідуального тренування скористався тим, що залишився наодинці з 11-річною дівчинкою, та вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Слідчі зазначають, що підозрюваний — професійний спортсмен. Дитина довіряла йому, зокрема через те, що має мовленнєві порушення і не могла легко розповісти про пережите. Саме цим, на переконання слідства, чоловік і скористався.

Читати на тему Кожна восьма: скільки дівчаток у світі зазнавали сексуального насилля UNICEF розповіли про масштаби сексуального насильства над дітьми у світі.

Правоохоронці кваліфікували дії за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Така стаття передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

Ювенальні прокурори Київської міської прокуратури здійснюють процесуальне керівництво, а розслідування проводять слідчі ГУ Нацполіції у Києві.

Варто наголосити, що відповідно до Конституції України (ст. 62), людина вважається невинуватою, доки її провина не буде доведена у суді.

Сексуальне насильство над дітьми в інтернеті стало нагальною проблемою. Ми розповідали, скільки випадків такого насилля зафіксовано у світі.

