А это мы конфискуем! В Латвии начали радикальную борьбу с авто на российских номерах

С 15 февраля 2024 в Латвии будут конфисковывать авто на российских номерах. Сегодня вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении. Согласно им, разрешено конфисковать автомобили с российскими номерами в пользу Украины. Читай больше в материале.

В Латвии конфискуют авто на российских номерах — что известно

По сообщению издания Delfi, владельцы автомобилей, зарегистрированных в РФ, до 14 февраля 2024 года должны были либо перерегистрировать их в Латвии, либо вывезти транспортные средства из страны.

Правки к Закону о дорожном движении свидетельствуют, что зарегистрированные в РФ транспортные средства могут участвовать в дорожном движении по территории Латвии только на условиях транзита. Перед въездом в Латвию необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, водителе и периоде курсирования по стране.

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Информация предоставляется в электронном виде, важно, что сроки курсирования авто в Латвии на российских номерах не могут превышать 24 часа. Кроме этого, конфисковать авто будут не только за превышение срока пребывания, но и за несанкционированное использование в дорожном движении.

За незаконное вождение автомобиля с российскими номерами предусмотрен штраф — €750-€2000.

Конфискованные автомобили планируют передавать Украине. В законе говорится, что учитывая полномасштабное нападение России на Украину, присутствие зарегистрированных в РФ транспортных средств в Латвии недопустимо.

Изменения в законодательстве Латвии основываются на санкциях Еврокомиссии, которые распространяются на личный транспорт граждан РФ с российской регистрацией.

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