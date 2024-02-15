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А это мы конфискуем! В Латвии начали радикальную борьбу с авто на российских номерах

Анастасия Грубрина, журналист сайта 15 февраля 2024, 14:00
В Латвии конфискуют авто на российских номерах - что известно
Фото: Unsplash

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