ВАКС продлил арест экс-министру энергетики Галущенко: детали решения

Высший антикоррупционный суд пересмотрел условия содержания под стражей бывшего главы Министерства энергетики Украины. Следственный судья удовлетворил обращение правоохранителей о пролонгации ограничения свободы для подозреваемого экс-чиновника.

Содержание под стражей: срок ареста бывшего главы Минэнерго

Согласно официальному решению Высшего антикоррупционного суда, бывший министр энергетики будет оставаться под стражей по меньшей мере два месяца.

Судья признал обоснованными доводы обвинения по поводу необходимости дальнейшего пребывания подозреваемого в изоляции для обеспечения эффективного проведения расследования. Таким образом, срок действия меры пресечения был продлен на 60 суток.

Во время пересечения границы бывший министр энергетики был задержан.

Залог эксминистра энергетики: суд определил сумму в 200 миллионов гривен

В качестве альтернативы содержанию в СИЗО судебная инстанция оставила подозреваемому возможность выйти на свободу под залог. Размер денежного взыскания, необходимый для освобождения бывшего чиновника, составляет 200 миллионов гривен. Это решение позволяет подозреваемому находиться вне следственного изолятора на время проведения досудебного следствия, если указанная сумма будет внесена на счет суда.

В случае внесения залога в 200 миллионов гривен на бывшего министра энергетики возлагается перечень жестких процессуальных обязательств.

Согласно УПК Украины, он будет вынужден сдать загранпаспорта, не покидать место жительства без согласования со следствием и являться к детективам или прокурорам по каждому требованию. Нарушение этих условий может привести к взысканию залога в доход государства и повторному аресту.

Следствие по делу бывшего главы энергетического ведомства продолжается.

Напомним, что 12 ноября 2025 года Галущенко был отстранен от должности министра юстиции.

