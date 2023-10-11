В такси должны выдавать чек? В налоговой службе объяснили, как действует новая норма с 1 октября

С 1 октября бизнес обязательно должен использовать регистратор расчетных операций (РРО). За его отсутствие могут оштрафовать.

Но многих может удивить, что водители, предоставляющие услуги перевозки пассажиров и принимающие к оплате наличные деньги и/или электронные платежные средства, должны выдавать чеки. То есть, в такси должны выдавать чек.

Таксисты должны выдавать чеки за перевозку: что известно

Норма, согласно которой в такси должны выдавать чеки, начала действовать с 1 октября в соответствии с п.п. 1, 2 ст. 3 закона О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг, объясняют в Государственной налоговой службе.

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— С 1 октября к субъектам хозяйствования, предоставляющим услуги такси и принимающим к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона, — отмечают в Налоговой службе.

Это касается таксистов, которые:

не являются налогоплательщиками первой группы;

производят расчеты в салоне авто в наличной форме или принимают в счет оплаты за услуги перевозок платежные карты;

не входят в перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 23 августа 2020 года №1336 (предприниматели, освобожденные от РРО, — ред.).

Ранее мы говорили, что с 1 октября в Украине возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Детальнее читай по ссылке.

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