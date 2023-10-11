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В такси должны выдавать чек? В налоговой службе объяснили, как действует новая норма с 1 октября

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 октября 2023, 14:00
У таксі мають видавати чеки за поїздки з 1 жовтня 2023: пояснення податкової
Фото: Pexels

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