В такси должны выдавать чек? В налоговой службе объяснили, как действует новая норма с 1 октября

С 1 октября бизнес обязательно должен использовать регистратор расчетных операций (РРО). За его отсутствие могут оштрафовать.
Но многих может удивить, что водители, предоставляющие услуги перевозки пассажиров и принимающие к оплате наличные деньги и/или электронные платежные средства, должны выдавать чеки. То есть, в такси должны выдавать чек.
Норма, согласно которой в такси должны выдавать чеки, начала действовать с 1 октября в соответствии с п.п. 1, 2 ст. 3 закона О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг, объясняют в Государственной налоговой службе.
— С 1 октября к субъектам хозяйствования, предоставляющим услуги такси и принимающим к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона, — отмечают в Налоговой службе.
Это касается таксистов, которые:
Ранее мы говорили, что с 1 октября в Украине возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов. Детальнее читай по ссылке.
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