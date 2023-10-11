У таксі мають видавати чек? У податковій службі пояснили, як діє нова норма з 1 жовтня

З 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати реєстратор розрахункових операцій (РРО). За його відсутність можуть штрафувати.

Але багатьох може здивувати, що водії, які надають послуги перевезення пасажирів та приймають до оплати готівку та/або електронні платіжні засоби, повинні видавати чеки. Тобто у таксі мають видавати чек.

Таксисти мають видавати чеки за перевезення: що відомо

Норма, згідно з якою у таксі мають видавати чеки, почала діяти з 1 жовтня відповідно до п.п. 1, 2 ст. 3 закону Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, пояснюють у Державній податковій службі.

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— З 1 жовтня до суб’єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через РРО, можуть застосовуватися штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону, — наголошують у Податковій службі.

Це стосується таксистів, які:

не є платниками податків першої групи;

проводять розрахунки в салоні авто в готівковій формі або приймають в рахунок оплати за послуги перевезень платіжні карти;

не входять до переліку, затвердженому постановою Кабміну від 23 серпня 2020 року №1336 (підприємці, які звільнені від РРО, — ред.).

Раніше ми розповідали, що з 1 жовтня в Україні повертають штрафи за торгівлю без касових апаратів. Детальніше читай за посиланням.

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