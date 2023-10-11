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У таксі мають видавати чек? У податковій службі пояснили, як діє нова норма з 1 жовтня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Жовтня 2023, 14:00
У таксі мають видавати чеки за поїздки з 1 жовтня 2023: пояснення податкової
Фото: Pexels

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У таксі мають видавати чек? У податковій службі пояснили, як діє нова норма з 1 жовтня
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