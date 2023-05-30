Наконец-то справедливость! Кто и в каком размере получит спецпенсии за особые заслуги

К сожалению, многие диссиденты, политзаключенные и борцы с коммунистическим режимом СССР, когда-то бившиеся за независимость и несшие жестокие наказания за свои убеждения, сегодня вынуждены выживать на грани бедности.

Их пенсии значительно ниже пенсий их палачей — бывших судей, прокуроров, работников КГБ, МВД. Это отметил инициатор закона О пенсиях за особые заслуги перед Украиной историк и народный депутат Владимир Вятрович.

Так, 29 мая во втором чтении был принят законопроект №8032, который исправит подобную несправедливость.

Благодаря ему в Украине вводятся специальные пенсии за особые заслуги для лиц, имеющих статус борцов за независимость.

Эти люди, без которых мы не имели бы сегодня свободной Украины, и которых, к сожалению, уже очень мало осталось среди нас, получат надбавку к пенсии, — говорит Владимир Вятрович.

Борцы за независимость будут получать ежемесячную надбавку в размере 200% прожиточного минимума, определенного для лиц, потерявших трудоспособность. В Facebook Вятровича отмечается, что прибавка будет с последующей индексацией.

По состоянию на 2023 год прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, составляет 2093 грн. Ветераны борьбы за независимость будут получать надбавку в размере двух таких минимумов — 4186 грн.

Но это не единственная несправедливость, которую призван исправить законопроект. Теперь в законе О пенсиях за особые заслуги перед Украиной не будет упоминаний о советских наградах и званиях.

А пребывание на высоких государственных должностях больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.

Если ты только ступаешь на палубу пенсионной жизни и еще не знаешь, как оформить заслуженные выплаты, читай, какие документы нужны для оформления пенсии и можно ли сделать все онлайн.

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