Нарешті справедливість! Хто і в якому розмірі отримає спецпенсії за особливі заслуги

На жаль, багато дисидентів, політв’язнів та борців з комуністичним режимом СРСР, які колись боролися за незалежність та несли жорстокі покарання за свої переконання, сьогодні змушені виживати на межі бідності.

Їхні пенсії значно нижчі за пенсії їхніх катів — колишніх суддів, прокурорів, працівників КДБ, МВС. Про це зазначив ініціатор закону Про пенсії за особливі заслуги перед Україною історик та народний депутат Володимир В’ятрович.

Так, 29 травня в другому читанні було прийнято законопроект №8032, який виправить подібну несправедливість.

Завдяки йому в Україні запроваджуються спеціальні пенсії за особливі заслуги особам, які мають статус борців за незалежність.

Ці люди, без яких ми б не мали сьогодні вільної України, і яких, на жаль, уже дуже мало залишилося серед нас, отримають надбавку до пенсії, — каже Володимир В’ятрович.

Борці за незалежність отримуватимуть щомісячну надбавку у розмірі 200% прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. У Facebook В’ятровича зазначається, що надбавка буде з подальшою індексацією.

Станом на 2023 рік прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 грн. Ветерани боротьби за незалежність отримуватимуть надбавку у розмірі двох таких мінімумів — 4186 грн.

Та це не єдина несправедливість, яку покликаний виправити законопроект. Тепер у законі Про пенсії за особливі заслуги перед Україною не буде згадок про радянські нагороди й звання.

А перебування на високих державних посадах більше не буде підставою для призначення пенсій за особливі заслуги.

Якщо ти тільки ступаєш на палубу пенсійного життя й ще не знаєш, як оформити заслужені виплати, читай, які документи потрібні для оформлення пенсії та чи можна зробити все онлайн.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.