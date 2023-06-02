Продажу и использование ртутных термометров в Украине запретят — когда и почему

Верховная Рада Украины приняла закон о присоединении к Минаматской конвенции о ртути. Соответственно, с 1 января 2024 года продажа и использование ртутных термометров будут запрещены. Читай в материале подробнее, почему запретят продажу ртутных термометров и что предполагает конвенция.

В Украине запретят продажу ртутных термометров — почему

Минаматская конвенция о ртути — это межгосударственный договор, страны-подписанты которого обязуются регулировать использование ртути и сокращать производство из нее. Конвенция направлена на защиту жизней и здоровья людей, ведь ртуть выделяет антропогенные выбросы и соединения, приводящие к отравлению.

Ограничивается не только продажа и использование ртутных термометров, но и производство некоторых люминесцентных ламп, медицинских приборов, батареек и даже косметики. Могут ограничить производство цемента, непромышленную добычу золота и другие промышленные отрасли.

О запрете на продажу и использование ртутных термометров сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. К международной конвенции присоединилось 141 государство мира, в то время как Россия документ игнорирует.

Ограничения будут происходить постепенно, до 2032 года. Запрет пока не будет касаться потребностей военной и гражданской обороны, приборов для исследований, вакцин с тимеросалом.

Присоединение к конвенции позволит сделать невозможными ситуации, как случилась с заводом Радикал, когда сотни тонн ртути оказались в воздухе Киева.

— Кроме того, Украина сможет с помощью международных партнеров решить этот вопрос. Аналогично, как и решить проблемы со всем “советским наследием” — остатками ртути на недействующих постсоветских предприятиях, которые использовали устаревшие технологии, — сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

Раньше мы рассказывали, что делать, если разбился термометр.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!