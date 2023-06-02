Продаж і використання ртутних термометрів в Україні заборонять — коли і чому

Верховна Рада України ухвалила закон про приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть. Відповідно, з 1 січня 2024 року продаж і використання ртутних термометрів буде заборонений. Читай у матеріалі детальніше, чому заборонять продаж ртутних термометрів і що передбачає конвенція.

В Україні заборонять продаж ртутних термометрів — чому

Мінаматська конвенція про ртуть — це міждержавний договір, країни-підписантки якого зобов’язуються регулювати використання ртуті та скорочувати виробництво з неї. Конвенція спрямована на захист життя і здоров’я людей, адже ртуть виділяє антропогенні викиди та сполуки, що призводять до отруєння.

Обмежується не тільки продаж і використання ртутних термометрів, а ще й виробництво деяких люмінесцентних ламп, медичних приладів, батарейок і навіть косметики. Можуть обмежити виробництво цементу, непромислове видобування золота та інші промислові галузі.

Про заборону на продаж і використання ртутних термометрів повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. До міжнародної конвенції долучилася 141 держава світу, тим часом Росія документ ігнорує.

Обмеження будуть відбуватися поступово, до 2032 року. Заборона поки що не стосуватиметься потреб військової та цивільної оборони, приладів для досліджень, вакцин з тимеросалом.

Приєднання до конвенції дозволить унеможливити ситуації, як трапилася з заводом Радикал, коли сотні тонн ртуті опинилися в повітрі Києва.

— Крім того, Україна зможе за допомогою міжнародних партнерів розв’язати це питання. Аналогічно, як і розв’язати проблеми зі всією “радянською спадщиною” — залишками ртуті на недіючих пострадянських підприємствах, що використовували застарілі технології, — сказав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо розбився термометр.

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