Новини

Продаж і використання ртутних термометрів в Україні заборонять — коли і чому

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 02 Червня 2023, 11:00
В Україні заборонять продаж ртутних термометрів — чому
Фото: Pexels

Більше новин
Порушення мовного закону в Одесі: що виявила інспекція
Відмовляються обслуговувати українською! Активісти провели інспекцію закладів Одеси
випадіння волосся
Випадає волосся від стресу? Що допоможе з цим впоратися: ампули, вітаміни, психолог
Комишуваха
Терористична атака на багатоповерхівку: росіяни обстріляли Комишуваху 2 червня — є загиблі
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Порушення мовного закону в Одесі: що виявила інспекція
Відмовляються обслуговувати українською! Активісти провели інспекцію закладів Одеси
випадіння волосся
Випадає волосся від стресу? Що допоможе з цим впоратися: ампули, вітаміни, психолог
Комишуваха
Терористична атака на багатоповерхівку: росіяни обстріляли Комишуваху 2 червня — є загиблі
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі

Відео
0:04:46
Порушення мовного закону в Одесі: що виявила інспекція

Відмовляються обслуговувати українською! Активісти провели інспекцію закладів Одеси
0:02:58
Ситуація на Донеччині
Ворогу залишилось недовго: військові про ситуацію на Донеччині
0:03:55
компенсація
Тато загинув ще до її народження, тому дитина без права на виплати: все про тонкощі закону
0:05:03
Укриття у Києві
До контролю буде залучена громадськість! Як розв’язують проблему із зачиненими укриттями у Києві
0:03:38
Суддя Андрій Тандир збив нацгвардійця: деталі аварії та запобіжний захід
Збив на смерть того, хто захищав спокій киян: як триває слідство справи судді Андрія Тандира
0:04:50
село Петрушки після окупації
Розстріляні росіянами автівки й досі стоять тут! Історія села на Київщині, яке стало свідком гарячих боїв
Карта бойових дій в Україні
Військова техніка окупантів у соборі? Карта бойових дій в Україні 2 червня в режимі онлайн
0:05:16
Реабілітаційний центр RECOVERY
Крок за кроком і заново буде ходити! Якісна реабілітаційна допомога у вінницькому центрі RECOVERY
0:00:52
Скільки дітей загинуло
Їх вже ніхто не поверне батькам… Скільки дітей загинуло в Україні після початку повномасштабної війни
0:05:12
Удар по медзакладу Дніпра: історії поранених
Подумки вже прощалися з рідними: поранені про перші хвилини після удару по лікарні Дніпра
Більше відео
Який штраф за неявку у військкомат
Читати далі
Адміністративна відповідальність: який штраф за неявку у військкомат після отримання повістки
Чому ми зриваємося на партнерах: як зберегти стосунки під час війни
Читати далі
Постійно зриваєшся на партнері(-ці)? Психологиня розповіла, чому ми це робимо та як знайти “екологічний” вихід емоцій

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь