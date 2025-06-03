Дефицит на крупную сумму — Зеленский о нехватке газа из-за атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга с журналистами, что из-за массированных российских атак на газохранилища и инфраструктуру добычи зимой Украина может столкнуться с дефицитом газа.

— Были массированы атаки по газохранилищам и объектам добычи. Мы потеряли часть возможностей, которые сейчас постепенно восстанавливаем, — сказал глава государства.

Возможен дефицит газа — Зеленский о последствиях атак РФ

Зеленский добавил, что сейчас Украина уже нашла часть необходимого объема газа. Однако для закрытия потребностей не хватает еще около половины ресурса.

— Мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население.

Президент не стал называть конкретного количества кубометров, лишь заметил, что речь идет о достаточно большой сумме, на которую нужно закупить газ.

Он также заявил, что сейчас речь идет о закупке газа на сумму около 1 миллиарда евро. Этот вопрос обсуждается с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Напомним, что ранее Нафтогаз прокомментировал зиму 2024-2025, которая для газодобывающей отрасли показалась самой сложной за весь период войны.

Газовые объекты подвергались неоднократным массированным вражеским обстрелам. Всего за этот период 34 объекта Укргаздобычи были атакованы врагом.

— Наиболее разрушительной была атака в феврале 2025 года — она нанесла значительный ущерб государственной добыче газа, потери составили почти 50% объемов, — отметили в компании.

Для компенсации потерь Нафтогаз срочно импортировал 800 млн кубометров газа и приступил к восстановлению поврежденной инфраструктуры.

Также Зеленский заявил, что россияне признали факт похищения украинских детей.

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