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Дефицит на крупную сумму — Зеленский о нехватке газа из-за атак РФ

Ирина Танасийчук, журналист сайта 03 июня 2025, 11:00
Дефицит на крупную сумму — Зеленский о нехватке газа из-за атак РФ
Фото Unsplash

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