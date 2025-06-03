Дефіцит на велику суму — Зеленський про нестачу газу через атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу з журналістами, що через масовані російські атаки на газосховища та інфраструктуру видобутку взимку Україна може зіштовхнутися з дефіцитом газу.

— Були масовані атаки по газосховищах і по об’єктах видобутку. Ми втратили частину можливостей, які зараз поступово відновлюємо, — сказав глава держави.

Можливий дефіцит газу — Зеленський про наслідки атак РФ

Зеленський додав, що нині Україна вже знайшла частину необхідного обсягу газу. Проте для повного закриття потреб не вистачає ще близько половини ресурсу.

— Ми домовились з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення.

Президент не став називати конкретної кількості кубометрів, лише зауважив, що йдеться про достатньо велику суму, на яку потрібно закупити газу.

Він також заявив, що зараз йдеться про закупівлю газу на суму приблизно 1 мільярд євро. Це питання обговорюють з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

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Нагадаємо, що раніше Нафтогаз прокоментував зиму 2024-2025, яка для газодобувної галузі видалася найскладнішою за весь період війни.

Газові об’єкти зазнавали неодноразових масованих ворожих обстрілів. Загалом за цей період 34 об’єкти Укргазвидобування були атаковані ворогом.

— Найбільш руйнівною була атака в лютому 2025 року — вона завдала значної шкоди державному видобутку газу, втрати сягнули майже 50% обсягів, — зазначили в компанії.

Для компенсації втрат Нафтогаз терміново імпортував 800 млн кубометрів газу та розпочав відновлення пошкодженої інфраструктури.

Також Зеленський заявив, що росіяни визнали факт викрадення українських дітей.

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