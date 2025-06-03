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Дефіцит на велику суму — Зеленський про нестачу газу через атаки РФ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 03 Червня 2025, 11:00
Дефіцит на велику суму — Зеленський про нестачу газу через атаки РФ
Фото Unsplash

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