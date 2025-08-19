У каждой громады Украины будет полицейский офицер — что это значит

Министерство внутренних дел Украины планирует до конца 2025 года ввести новую реформу, согласно которой в каждом украинской громаде будет свой полицейский офицер и офицер-спасатель громады.

Исключение — громады, непосредственно приближенные к линии фронта. Об этом, выступая на презентации Программы действий правительства, рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Укринформ.

Что это значит для каждого украинского региона? Вікна пересказывают тезисы из доклада главы МВД.

Полицейский офицер для каждой громады: решение МВД

По словам Игоря Клименко, до конца года в каждой громаде может появиться свой полицейский офицер.

— Мы планируем все громады, за исключением тех, которые непосредственно приближенных к линии фронта, где работают и другие подразделения полиции, насытить именно полицейскими офицерами громады, — заявил он.

Глава МВД указал, что в средней по населению громаде время реагирования на заявку и оказание помощи должно быть минимальным. Если раньше приезд полиции можно было ждать час, а то и больше, то теперь мобильный патруль должен прибыть в населенный пункт до 20 минут.

— Чем больше мы будем наращивать наше присутствие — именно в плане безопасности — в громадах, тем больше у наших людей будет уверенность в том, что они будут защищены.

Он напомнил, что в Украине успешно реализуют проект Офіцер-рятівник у кожній громаді. Сейчас уже работает более 600 таких специалистов.

До конца года 100% громад будут обеспечены специалистами в этой области. Речь идет о 2400 офицерах-спасателях, которые заканчивают обучение. В ноябре и декабре они приступят к работе в громадах.

— Они будут работать совместно с полицейскими и добровольными пожарными командами, которые создаются в каждой громаде, — заметил Клименко.

Офицер-спасатель — это специалист ГСЧС, который работает непосредственно в громаде. Он обеспечивает системную работу по подготовке населения к возможным чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на конец июня 2025 года к этому проекту присоединилось более 200 территориальных громад.

На полицию возложена еще одна важная миссия — собирать доказательства военных преступлений. Мы рассказывали, как это происходит в Украине.

