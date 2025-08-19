Кожна громада України матиме поліцейського офіцера — що це означає

Міністерство внутрішніх справ України планує до кінця 2025 року запровадити нову реформу, згідно з якою у кожній українській громаді буде свій поліцейський офіцер та офіцер-рятувальник громади.

Винятки — громади, які безпосередньо наближені до лінії фронту. Про це під час виступу на презентації Програми дій уряду розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

Що це означає для кожного українського регіону? Вікна переповідають тези із доповіді очільника МВС.

Поліцейський офіцер для кожної громади: рішення МВС

За словами Ігоря Клименка, до кінця року у кожній громаді може з’явитися свій поліцейський офіцер.

— Ми плануємо всі громади, за винятком громад, які безпосередньо наближені до лінії фронту, де працюють і інші підрозділи поліції, наситити саме поліцейськими офіцерами громади, — заявив він.

Очільник МВС вказав, що у середній за населенням громаді час реагування на заявку та надання допомоги повинен бути мінімальним. Якщо раніше приїзд поліції можна було чекати годину, а то й більше, то нині мобільний патруль має прибути у населений пункт до 20 хвилин.

— Чим більше ми будемо нарощувати нашу присутність — саме безпекову — у громадах, тим більше буде у наших людей впевненість у тому, що вони будуть захищені.

Він нагадав, що в Україні успішно реалізовують проект Офіцер-рятувальник у кожній громаді. Зараз працює вже понад 600 таких спеціалістів.

До кінця року 100% громад будуть забезпечені фахівцями у цій галузі. Йдеться про 2400 офіцерів-рятувальників, які закінчують навчання. У листопаді та грудні вони почнуть роботу у громадах.

— Вони будуть працювати спільно з поліцейськими й добровільними пожежними командами, які створюються у кожній громаді, — зауважив Клименко.

Офіцер-рятувальник — це фахівець ДСНС, який працює безпосередньо в громаді. Він забезпечує системну роботу з підготовки населення до можливих надзвичайних ситуацій.

Станом на кінець червня 2025 року до цього проекту долучилося понад 200 територіальних громад.

На поліцію покладена ще одна важлива місія — збирати докази воєнних злочинів. Ми розповідали, як це відбувається в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!