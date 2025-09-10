В Винницкой области — ужасная трагедия. Утром 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района были убиты двое подростков — ученики местного лицея. По подозрению в преступлении полиция задержала их 23-летнего бывшего учителя.

Об этом пишет офис Генерального прокурора.

Как произошло убийство школьников в Шаргороде

По данным прокуратуры, мужчина подождал детей по дороге в школу и внезапно напал. Он нанес подросткам колото-резаные ранения в область шеи. Врачи пытались спасти детей, однако травмы оказались смертельными.

С места происшествия злоумышленник скрылся, однако вскоре его задержали. Оказалось, что это местный житель 2002 года рождения, который ранее работал учителем в этом же лицее.

Расследование и действия правоохранителей

На месте происшествия сразу начала работу следственно-оперативная группа под личным руководством руководителя Винницкой областной прокуратуры Олега Ткаленка.

Досудебное расследование открыто по статье об умышленном убийстве двух лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о жертвах и подозреваемом

Погибшие — ученики 10 и 11 классов Шаргородского лицея.

Они шли в школу, когда произошел нападение. Подозреваемый — молодой мужчина, который хорошо знал детей, ведь до недавнего времени сам работал там учителем.

Местную общину потрясла эта новость. Люди не могут поверить, что к преступлению причастен тот, кому доверяли обучать школьников.

