На Вінниччині — жахлива трагедія. Вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району було вбито двох підлітків — учнів місцевого ліцею. За підозрою у злочині поліція затримала їхнього 23-річного колишнього вчителя.

Про це пише офіс Генерального прокурора.

Як сталося вбивство школярів у Шаргороді

За даними прокуратури, чоловік дочекався дітей по дорозі до школи і раптово напав.

Він завдав підліткам колото-різаних поранень в ділянку шиї. Лікарі намагалися врятувати дітей, проте травми виявилися смертельними.

З місця події зловмисник утік, однак невдовзі його затримали. Виявилося, що це місцевий мешканець 2002 року народження, який раніше працював учителем у цьому ж ліцеї.

Розслідування і дії правоохоронців

На місці події одразу розпочала роботу слідчо-оперативна група під особистим керівництвом керівника Вінницької обласної прокуратури Олега Ткаленка.

Досудове розслідування відкрито за статтею про умисне вбивство двох осіб (п.1 ч.2 ст.115 КК України).

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Готується повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про жертв і підозрюваного

Загиблі — учні 10 та 11 класу Шаргородського ліцею. Вони йшли до школи, коли трапився напад. Підозрюваний — молодий чоловік, який добре знав дітей, адже донедавна сам працював там учителем.

Місцеву громаду шокувала ця новина. Люди не можуть повірити, що до злочину причетний той, кому довіряли навчати школярів.

Головне фото: Офіс Генерального прокурора.

