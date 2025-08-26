Українку, яка шукала безпеки за океаном жорстоко вбили в США

У американському місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, сталася трагедія — убили 23-річну українку Ірину Заруцьку.

За даними Daily Mail, дівчина приїхала до США, щоб врятуватися від війни, але її життя трагічно обірвалося на залізничному вокзалі від ножових поранень.

Деталі трагедії

Інцидент стався увечері в п’ятницю, 22 серпня. За повідомленням Департаменту поліції Шарлотт-Мекленбург, Ірина Заруцька загинула на місці.

Її друг, Лонні, розповів журналістам, що дівчина покинула Україну в пошуках кращого життя.

Вона переїхала сюди, її життя налагоджувалося, але зрештою її вбили просто через те, що вона опинилася не в тому місці й не в той час, — зазначив він.

Що відомо про нападника

За підозрою у вбивстві затримали 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, а потім звинуватили у вбивстві першого ступеня.

Згідно з судовими протоколами, Браун раніше мав проблеми із законом: його арештовували за крадіжки, пограбування та погрози.

Він відбув п’ять років ув’язнення, а також мав незакриті звинувачення. За даними WSOC-TV, чоловік був бездомним.

Наразі невідомо, чи були Ірина Заруцька та Декарлос Браун знайомі, а також що саме стало причиною нападу.

Нам невідома точна послідовність подій, що призвели до цього інциденту, чи то був конфлікт, чи суперечка, — заявив майор поліції Раян Кендалл.

Розслідування триває.

Ірина мріяла про нове життя

Ірина Заруцька навчалася в Громадському коледжі Роуен-Кабаррус з 2023 по 2025 рік. Після її смерті навчальний заклад висловив глибоке співчуття.

Візажистка Уляна Козловська, яка працювала з Іриною як з моделлю, назвала її “прекрасною людиною” та “талановитою художницею”.

Для підтримки родини дівчини на сайті GoFundMe було відкрито збір коштів. Організаторка збору, Євгенія Руш, повідомила, що Ірина “нещодавно приїхала до Америки, рятуючись від війни і мріючи про нове життя”.

Зібрані кошти підуть на допомогу її тітці Валерії у ці важкі дні.