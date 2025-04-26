Ніхто не вірив, окрім мами. Як помилки суддів ламали життя невинних

У сучасному світі трапляється таке, що невинні люди потрапляють за ґрати. Так буває через помилки слідства, упереджене ставлення суду чи за браком доказів. Сьогодні ми розповімо про тих, хто роками доводив свою невинуватість.

Як засуджували невинних: реальні історії

Іноді система, покликана захищати правду, може давати збій. Люди, які не коїли злочинів, можуть опинятися за ґратами на десятиліття. Нерідко люди стають жертвами судових помилок. Клементе Аґірі було засуджено до страти за подвійне вбивство у місті Альтамонте Спрінкс. Крім матері, ніхто йому не вірив.

У ніч вбивства він зайшов до знайомої, аби попросити пива. Та побачив її і доньку жінки вже мертвими. Він намагався допомогти, та сильно злякався і втік. Через свій нелегальний статус у США він побоявся звернутися до поліції. Пізніше його заарештували і без переконливих доказів засудили.

Лише через 14 років, 11 з яких він провів на смертному вироку, нова експертиза підтвердила його невинуватість. Суд призначив компенсацію 720 тисяч доларів за роки у тюрмі. Чоловік досі не отримав грошей та легалізації свого статусу.

Ерік Келлі з Нью-Джерсі провів 24 роки за ґратами за злочин, якого не вчиняв. У 1993 році у місті Пасейк сталося вбивство. Продавця відеомагазину було знайдено мертвим після збройного пограбування. Тоді Еріку було 28 років і він мав сильну травму головного мозку, що впливала на здатність розуміти і обробляти інформацію.

Під тиском детективів він нібито зізнався у злочині, хоча доказів у поліції не було. Лише за 20 років справу переглянули і зрозуміли, що його взагалі не було на місці злочину. У 2017 році його остаточно виправдали і звільнили. Чоловік отримав компенсацію 1 млн доларів.

Жителька Каліфорнії Кімберлі Лонг теж помилково провела у тюрмі майже 10 років. Її звинуватили у вбивстві. У 2003 році вона повернулася додому і виявила свого хлопця жорстоко вбитим. Вона викликала поліцію, але підозрюваною стала сама. Доказів не було.

У 2005 році її засудили до довічного ув’язнення. За кілька років судмедексперти помітили, що смерть хлопця настала задовго до її повернення. На місці виявили ДНК невідомого чоловіка. У 2016 році суд скасував вирок, а Кімберлі отримала компенсацію 386 тисяч доларів.

Роберт Спрінгстін з Техасу був засуджений до смертної кари. Він провів дев’ять років у тюрмі за злочин, якого не скоював. Його звинуватили у вбивстві чотирьох дівчат-підлітків у 1991 році. На той час Роберту було лише 17. Попри відсутність фізичних доказів за кілька років поліція затримала кількох підозрюваних.

Серед них був і Роберт. Після тривалих допитів він зізнався. Потім з’ясувалося, що на допиті не було адвоката. У 2009 році після повторного аналізу ДНК з місця злочину виявилося, що жоден з підозрюваних, включно з Робертом, не скоювали цього злочину. Звинувачення зняли, та суд не визнав його повністю невинним, а лише виправдав. Через це чоловік навіть не отримав компенсації.

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