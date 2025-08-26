Украинку, искавшую безопасности за океаном жестоко убили в США

В американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, произошла трагедия — убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая.

По данным Daily Mail, девушка приехала в США, чтобы спастись от войны, но её жизнь трагически оборвалась на железнодорожном вокзале от ножевых ранений.

Детали трагедии

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 22 августа. По сообщению Департамента полиции Шарлотт-Мекленбург, Ирина Заруцкая скончалась на месте. Её друг, Лонни, рассказал журналистам, что девушка покинула Украину в поисках лучшей жизни.

Она переехала сюда, её жизнь налаживалась, но в итоге её убили просто потому, что она оказалась не в том месте и не в то время, — отметил он.

Что известно о нападавшем

По подозрению в убийстве задержан 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, а затем предъявили обвинение в убийстве первой степени.

Согласно судебным протоколам, Браун ранее имел проблемы с законом: его арестовывали за кражи, ограбления и угрозы. Он отбыл пять лет заключения, а также имел незакрытые обвинения. По данным WSOC-TV, мужчина был бездомным.

На данный момент неизвестно, были ли Ирина Заруцкая и Декарлос Браун знакомы, а также что именно стало причиной нападения.

Нам неизвестна точная последовательность событий, которые привели к этому инциденту, был ли это конфликт или ссора, — заявил майор полиции Райан Кендалл.

Расследование продолжается.

Ирина мечтала о новой жизни

Ирина Заруцкая училась в Общественном колледже Роуэн-Кабаррус с 2023 по 2025 год. После её смерти учебное заведение выразило глубокие соболезнования.

Визажистка Ульяна Козловская, которая работала с Ириной как с моделью, назвала её “прекрасным человеком” и “талантливой художницей”.

Для поддержки семьи девушки на сайте GoFundMe был открыт сбор средств. Организатор сбора, Евгения Руш, сообщила, что Ирина “недавно приехала в Америку, спасаясь от войны и мечтая о новой жизни”.

Собранные средства пойдут на помощь её тёте Валерии в эти трудные дни.

