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В Индии разбился пассажирский самолет: он упал на жилой район

Анастасия Грубрина, журналист сайта 12 июня 2025, 12:15
В Индии разбился пассажирский самолет

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