В Индии разбился пассажирский самолет: он упал на жилой район

Сегодня, 12 июня, в Индии разбился пассажирский самолет. Это произошло вблизи аэропорта города Ахмедабад. На борту самолета находилось более 200 пассажиров. В Сети появились видео авиакатастрофы. Что известно о падении самолета в Индии — в материале.

В Индии разбился пассажирский самолет: на борту было более 200 человек

Об авиакатастрофе в Индии, в городе Ахмедабад, сообщили India.com.

В Ахмадабаде, штат Гуджарат, в районе Мегани Нагар неподалеку от международного аэропорта имени Сардара Валлаббхаи Пателя потерпел крушение самолет.

На месте авиакатастрофы разгорается сильный пожар, город затягивает черным дымом.

Очевидцы выложили видео пожара. На кадрах очевидцев также видно, как людей выносят на носилках и везут на скорых.

Первоначально сообщалось, что на борту самолета может находиться 130 пассажиров. Но позже стало известно, что реальное количество людей в самолете могло превышать 240 пассажиров.

Рейс Air India выполнял полет Ахмадабад-Лондон. По данным диспетчерской полиции, на борту находились 242 пассажира. Среди них 230 пассажиров и 12 членов экипажа, пишет Reuters.

По информации Reuters, на борту могли находиться 217 взрослых и 11 детей. Из них 169 вероятнее всего были гражданами Индии, 43 – британцами, семь – португальцами и один канадец.

BREAKING: Passenger Plane Crashes Near Ahmedabad Airport, Emergency Services Pressedhttps://t.co/R3niDR61SU

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По предварительным данным, самолет разбился почти сразу после взлета. По информации Flightradar24, это был самолет Boeing 787-8 Dreamliner, который является одним из самых современных. Авиакомпания Air India подтвердила, что рейс AI171, следовавший из Ахмедабада в Лондон Гатвик, попал в аварию сегодня после взлета.

По данным Reuters, самолет Air India врезался в здание общежития для врачей. Самолет вылетел в 13:39 (08:09 по Гринвичу), а вскоре подал сигнал Mayday об аварийной ситуации. После этого ответа уже не последовало. Аэропорт Ахмадабада немедленно прекратил все полеты.

На место происшествия выехали десятки скорых и пожарных. Обозреватели сообщают, что выжить в таком ударе – маловероятное чудо, ведь самолет был заправлен большим количеством горючего, что усилило взрыв и пожар.

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