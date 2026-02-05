“Сердце размером с орешек”: киевские хирурги спасли младенца весом чуть больше килограмма

Команда специалистов Института сердца Минздрава Украины совершила настоящее медицинское чудо, прооперировав ребенка с критически малым весом. Пациентом стал малыш весом всего 1 килограмм 100 граммов.

У новорожденного диагностировали врожденный порок сердца, который фактически не оставлял шансов на жизнь без немедленного вмешательства.

В Институте сердца прооперировали младенца весом 1,1 кг: детали

Маленького пациента доставили в столицу из Полтавского перинатального центра. Для младенца с таким весом любая транспортировка — это серьезный риск, однако специалисты Института сердца были единственной надеждой на исправление критической патологии.

Представьте ребенка весом чуть больше килограмма. Его сердце размером с маленький орешек, а порок — критический. Это тот случай, когда каждая минута имеет значение, — отмечают в медицинском учреждении.

Хирурги объясняют: оперировать детей с такой экстремально низкой массой тела невероятно сложно. Это требует не просто опыта, а ювелирной точности. В такой операционной каждое движение должно быть отточено до миллиметра, а работа команды — синхронной, как часовой механизм.

Хирурги, анестезиологи, медсестры — каждый знал свою роль, понимая, что цена малейшей ошибки слишком высока.

Операция прошла успешно: малыш чувствует себя хорошо

К счастью, сложная операция прошла успешно. Сейчас крошечный пациент находится под круглосуточным наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии. Как только состояние ребенка окончательно стабилизируется, его перевезуть обратно в Полтаву. Там, в местном перинатальном центре, малыша ждет длительный путь восстановления и реабилитации под присмотром профильных специалистов.

Этот случай еще раз доказывает, что украинская кардиохирургия способна на невероятные вещи даже в самых сложных условиях, даря будущее только появившимся на свет.

Однако, к сожалению, не все истории из украинских роддомов имеют счастливый финал, а профессионализм врачей иногда омрачается трагическими инцидентами и безразличием.

