“Серце розміром з горішок”: київські хірурги врятували немовля вагою трохи більше кілограма

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Лютого 2026, 12:00 2 хв.
В Інституті серця прооперували крихітне маля
Фото Facebook

