“Серце розміром з горішок”: київські хірурги врятували немовля вагою трохи більше кілограма

Команда фахівців Інституту серця МОЗ України здійснила справжнє медичне диво, прооперувавши дитину з критично малою вагою. Пацієнтом став малюк, який важить лише 1 кілограм 100 грамів.

У немовляти діагностували вроджену ваду серця, яка фактично не залишала шансів на життя без негайного втручання.

В Інституті серця прооперували немовля вагою 1,1 кг: деталі

Маленького пацієнта доправили до столиці з Полтавського перинатального центру. Для немовляти з такою вагою будь-яке транспортування — це серйозний ризик, проте фахівці Інституту серця були єдиною надією на виправлення критичної патології.

Уявіть дитину вагою трохи більше кілограма. Її серце розміром з маленький горішок, а вада — критична. Це той випадок, коли кожна хвилина має значення, — зазначають у медичному закладі.

Хірурги пояснюють: оперувати дітей із такою екстремально низькою масою тіла неймовірно складно. Це вимагає не просто досвіду, а ювелірної точності. У такій операційній кожен рух має бути відточеним до міліметра, а робота команди — синхронною, як годинниковий механізм.

Хірурги, анестезіологи, медсестри — кожен знав свою роль, розуміючи, що ціна найменшої помилки занадто висока.

Операція пройшла успішно: малюк почувається добре

На щастя, складна операція пройшла успішно. Зараз крихітний пацієнт перебуває під цілодобовим наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії. Щойно стан дитини остаточно стабілізується, її перевезуть назад до Полтави. Там, у місцевому перинатальному центрі, на малюка чекає тривалий шлях відновлення та реабілітації під наглядом профільних спеціалістів.

Цей випадок вкотре доводить, що українська кардіохірургія здатна на неймовірні речі навіть у найскладніших умовах, даруючи майбутнє тим, хто щойно з’явився на світ.

Проте, на жаль, не всі історії з українських пологових будинків мають щасливий фінал, а професіоналізм лікарів подекуди затьмарюється трагічними інцидентами та байдужістю.

