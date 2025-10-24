В городе Овруч Житомирской области мужчина взорвал гранату на пероне пригородного вокзала, в результате чего погибли четыре человека и двое получили ранения. Инцидент произошел при попытке задержания находящегося в розыске подозреваемого.

Читай в материале детали инцидента и что известно по состоянию на данный момент.

Взорвал гранату на пероне: что известно

Предварительная информация указывает, что мужчина, которого пытались задержать, бросил взрывное устройство, что привело к взрыву.

По информации пресс-офицерки Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Иванны Силецкой, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и 1-го отдела полиции Овруча Коростенского районного управления полиции.

По состоянию на данный момент, по информации Национальной полиции Украины, погибли четыре человека, среди них — сам нападающий, а ранения получили 12 человек. Все раненые находятся в медучреждении и получают необходимую помощь.

Все детали происшествия устанавливаются. Старшая инспекторка по коммуникациям Коростенского районного управления полиции Ирина Божик в комментарии Суспільному отметила, что подробную информацию предоставят позже.

Этот инцидент подчеркивает риски, связанные с незаконным оборотом взрывчатых веществ в условиях войны, и вызывает обеспокоенность по безопасности общественного транспорта. Правоохранительные органы призывают граждан сообщать о подозрительных ситуациях для предотвращения подобных трагедий.

