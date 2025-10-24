Для тебя Новости

Мужчина взорвал гранату на пероне вокзала в Житомирской области — есть погибшие

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 24 октября 2025, 13:52 2 мин.
мужчина подорвал гранату в поезде
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь