Для тебе Новини

Чоловік підірвав гранату на пероні вокзалу на Житомирщині — є загиблі

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 24 Жовтня 2025, 13:52 2 хв.
чоловік підірвав гранату в поїзді
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь