У місті Овруч Житомирської області чоловік підірвав гранату на пероні приміського вокзалу, внаслідок чого загинули чотири людини та двоє отримали поранення. Інцидент стався під час спроби затримання підозрюваного, який перебував у розшуку.

Підірвав гранату на пероні: що відомо

Попередня інформація вказує, що чоловік, якого намагалися затримати, кинув вибуховий пристрій, що призвело до вибуху.

За інформацією прес-офіцерки Головного управління Національної поліції в Житомирській області Іванни Сілецької, на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП у Житомирській області та 1-го відділу поліції Овруча Коростенського районного управління поліції.

Станом на зараз, за інформацією Національної поліції України, загинуло чотири людини, серед них — сам нападник, а поранення отримало 12 осіб. Всі поранені перебувають у медзакладі та отримують необхідну допомогу.

Усі обставини події встановлюються. Старша інспекторка з комунікацій Коростенського районного управління поліції Ірина Божик у коментарі Суспільному зазначила, що детальну інформацію нададуть пізніше.

Цей інцидент підкреслює ризики, пов’язані з незаконним обігом вибухових речовин в умовах війни, і викликає занепокоєння щодо безпеки громадського транспорту. Правоохоронні органи закликають громадян повідомляти про підозрілі ситуації для запобігання подібним трагедіям.

