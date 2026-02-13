Агентки ФСБ готували вибухи у Києві та Житомирі: серед затриманих — військовослужбовиця ЗСУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізувала небезпечну агентурну мережу ФСБ, яка планувала серію вибухів у Києві та Житомирі. Шокуючим фактом стало те, що до складу ворожої групи входила чинна військовослужбовиця Збройних сил України.

Підпільна лабораторія у Житомирі

За даними слідства, підготовкою кривавих терактів займалися двоє дівчат: 24-річна контрактниця ЗСУ та її 25-річна подруга. Куратори з ФСБ завербували їх через Telegram-канали, де ті шукали легких заробітків.

Отримавши фінансування з Росії, агентки орендували квартиру в Житомирі, яку перетворили на повноцінну лабораторію з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП). Роботу виконували за чіткими інструкціями російських спецслужб.

Конспірація та ринкові закупівлі

Зловмисниці намагалися діяти максимально обережно. Компоненти для створення бомб вони купували у звичайних магазинах та на місцевих ринках.

Фігурантки відвідували торгові точки поодинці, а для конспірації регулярно змінювали верхній одяг, щоб не привертати увагу камер спостереження та перехожих. Після виготовлення вибухівок вони очікували від своїх кураторів координати людних місць, де мали статися підриви, — зазначають у прес-центрі СБУ.

Правоохоронці встановили, що затримані є частиною тієї самої мережі, трьох учасників якої було затримано у грудні 2025 року після вибуху в Дарницькому районі Києва. Військова контррозвідка СБУ викрила дівчат на етапі спорядження першого СВП.

Правові наслідки

Під час обшуків у квартирі вилучили як готові елементи вибухових пристроїв, так і смартфони з листуванням, що підтверджує роботу на країну-агресора.

Підозра: готування до терористичного акту за попередньою змовою (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 ККУ).

Запобіжний захід: тримання під вартою без права застави.

Покарання: зловмисницям загрожує до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають. Спецоперація проводилася за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

