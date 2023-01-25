Благодарен семье за понимание — как Залужный унаследовал $1 млн и на что потратил деньги

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил в наследство $1 млн от украинца, который в советское время эмигрировал в США. Генерал пожертвовал все полученные деньги на нужды ВСУ.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The New York Times и пресс-службу ВСУ. Читай, кто и зачем оставил наследие Залужному.

Наследство в $1 млн для Залужного

Семья Григория Степанца, ныне проживающая в США, сообщила о том, что Залужный получил наследство от мужчины в размере $1 млн.

Сейчас также смотрят

В пресс-службе ВСУ подтвердили, что всю сумму Главнокомандующий передал нашей армии.

Генерал Залужный направил эти деньги в полном объеме на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии, что подтверждено SWIFT-сообщением банка от 5 января 2023 года, — говорят в ВСУ.

Сам генерал признается, что не сомневался ни минуты относительно того, как использовать полученные средства. Ведь всю свою жизнь отдал армии.

— Последняя воля Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание, — отмечает Залужный.

Кто такой Григорий Степанец

Григорий Степанец родился в 1938 году в Виннице. Его отец погиб во время Второй мировой войны, а Григорий с матерью были эвакуированы на Урал, где пережили страшный голод.

После войны семья вернулась в Винницу, однако после школы парень поступил в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Степанец имел степень магистра по математике и химии, а также был кандидатом наук по физической химии. Он свободно разговаривал на украинском, русском, немецком, итальянском и английском языках.

В 1989 году мужчина был вынужден переехать в США из-за преследования КГБ, связанного с поддержкой украинских диссидентов.

В Америке Григорий работал в компании Microsoft разработчиком программного обеспечения. Он и его коллега запатентовали способ декодирования кодов данных переменной длины.

Журналистам нечасто везет встретить Главнокомандующего ВСУ. Однако интервью Залужного для The Economist вызвало большой резонанс. Читай, к чему готовится украинская армия и наши противники.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!