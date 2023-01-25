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Вдячний родині за розуміння — як Залужний отримав у спадок $1 млн та на що витратив гроші

Олена Яковлєва, редакторка сайту 25 Січня 2023, 11:30
Валерій Залужний отримав у спадок 1 млн доларів та передав його на армію
Фото: Facebook

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