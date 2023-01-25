Вдячний родині за розуміння — як Залужний отримав у спадок $1 млн та на що витратив гроші

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний отримав у спадок $1 млн від українця, який у радянські часи емігрував до США. Генерал пожертвував усі отримані гроші на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на The New York Times та пресслужбу ЗСУ. Читай, хто та навіщо залишив спадок Залужному.

Спадок в $1 млн для Залужного

Родина Григорія Степанця, яка нині проживає у США, повідомила про те, що Залужний отримав спадок від чоловіка розміром $1 млн.

Зараз також дивляться

У пресслужбі ЗСУ підтвердили, що всю суму Головнокомандувач передав для нашої армії.

Генерал Залужний спрямував ці гроші у повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії, що підтверджено SWIFT-повідомленням банку від 5 січня 2023 року, — кажуть у ЗСУ.

Сам генерал зізнається, що не вагався ні хвилини щодо того, як використати отримані кошти. Адже все своє життя віддав армії.

— Остання воля пана Григорія, очевидно, полягала в тому, щоб підтримати в моїй особі українське військо. Вдячний всім, хто допомагає Збройним Силам України. І вдячний своїй родині за розуміння, — зазначає Залужний.

Хто такий Григорій Степанець

Григорій Степанець народився у 1938 році у Вінниці. Його батько загинув під час Другої світової війни, а Григорій з матір’ю були евакуйовані на Урал, де пережили страшний голод.

Після закінчення війни родина повернулась у Вінницю, однак після школи хлопець вступив до Московського державного університету імені М.В. Ломоносова.

Степанець мав ступінь магістра з математики та хімії, а також був кандидатом наук з фізичної хімії. Він вільно розмовляв українською, російською, німецькою, італійською та англійською мовами.

У 1989 році чоловік був вимушений переїхати до США через переслідування КДБ, пов’язане з підтримкою українських дисидентів.

В Америці Григорій працював у компанії Microsoft розробником програмного забезпечення. Він та його колега запатентували спосіб декодування кодів даних змінної довжини.

Медійникам не часто щастить зустріти Головнокомандувача ЗСУ. Однак інтерв’ю Залужного для The Economist викликало чималий резонанс. Читай, до чого зараз готується українська армія та наші противники.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!